In Alto Adige cercano collaudatori per ville da sogno: soggiorni di lusso da 2000 euro a notte in cambio di un parere sincero e senza filtri

Una proposta insolita ha fatto capolino tra newsletter e social, attirando in breve tempo l’attenzione di utenti da tutta Italia: il gruppo alberghiero Andreus Resorts, attivo in Alto Adige, ha avviato una campagna di selezione per una figura singolare, quella del collaudatore di ville di lusso. La richiesta arriva in un momento di grande fermento per il settore dell’ospitalità di alta gamma, sempre più attento alla costruzione di un’esperienza su misura e alla reputazione online.

Perché servono collaudatori di ville di lusso in Alto Adige

L’annuncio è stato diffuso tramite canali diretti come newsletter e piattaforme social, rivolgendosi a un pubblico selezionato. L’iniziativa riguarda la nuova Sky Villa del resort in Alto Adige, una residenza da 190 metri quadri dotata di piscina privata, sauna, terrazza panoramica e spazi pensati per garantire privacy e comfort a un massimo di quattro persone.

La notte gratuita nella struttura è prevista per il 26 luglio. In cambio, viene richiesto ai partecipanti di inviare un commento sincero e costruttivo sull’esperienza. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’obiettivo è esplicitato in questi termini: “Un soggiorno gratis in cambio di un commento sincero e costruttivo”.

Il valore commerciale del pernottamento è stato stimato in circa 2.350 euro. L’apertura ufficiale delle Sky Ville al pubblico è fissata per il 27 luglio, mentre il lancio delle nuove suite panoramiche e familiari è previsto per il 19.

Più che un’offerta, si tratta di un’operazione di marketing strategico, con cui Andreus Resorts intende perfezionare il servizio prima del debutto. Al posto del classico mystery guest, è stato scelto un approccio diretto: clienti reali, selezionati e coinvolti direttamente nel collaudo della villa di lusso.

Come candidarsi per testare ville di lusso in Alto Adige

Per partecipare, i candidati devono realizzare un video motivazionale da pubblicare su uno dei canali social del gruppo (Instagram, Facebook o YouTube), spiegando le ragioni della propria candidatura e indicando con quante persone intendono condividere il soggiorno. I risultati verranno comunicati il 20 luglio. Ai partecipanti è inoltre richiesto di condividere l’invito pubblicamente, ampliando così la diffusione dell’iniziativa.

Quella del tester di ville di lusso si inserisce in una tendenza più ampia, che vede la nascita di professioni sempre più creative e settoriali. Tra le più note, negli ultimi anni, figurano il tester di letti di lusso per hotel, l’abbracciatore professionista, l’assaggiatore di acqua, e il cercatore di palline da golf.

In alcuni casi, queste attività si trasformano in esperienze retribuite, in altri – come a Lipari nel 2020 – diventano occasioni virali: un giovane imprenditore aveva offerto quattro mesi di soggiorno gratuito in una stanza con vista mare, in cambio di poche ore di lavoro in un’azienda agricola.

Anche in questo caso, l’elemento virale si somma alla strategia: la famiglia Fink, che guida il gruppo Andreus, ha puntato sull’interazione anticipata con i futuri ospiti, raccogliendo feedback da persone reali prima del lancio ufficiale. Un modo per calibrare il servizio alle aspettative, prevenire criticità e testare la customer experience in tempo reale.

A oggi non è chiaro quanti tester verranno selezionati né se l’iniziativa verrà replicata in futuro per altre strutture della catena; quel che è certo è che l’annuncio ha già generato numerose candidature spontanee, commenti e condivisioni sui social!