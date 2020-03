Tra le varie notizie legate al Coronavirus, che sta tenendo bloccati in casa tutti gli italiani, ce ne sono alcune anche “positive”: le acque del canale di Venezia, che generalmente si presentano torbide, in questi giorni appaiono limpide e trasparenti, tanto da permettere di scorgere persino i pesci e il fondale.

Le fotografie che mostrano questo cambiamento sono state pubblicate sul gruppo Facebook “Venezia pulita” da Marco Capovilla, con la didascalia: “Immagini incredibili del rio dei Ferali, dietro piazza San Marco, solitamente torbido. La natura si riprende i suoi spazi. Meno traffico, meno scarichi”.

Nel gruppo si legge ancora: “Per quanto riguarda la limpidezza, sicuramente l’assenza di traffico che smuove i sedimenti è la causa di questo miracolo da mare tropicale. Gli scarichi ridotti e il ricambio idrico delle maree invece giovano alla qualità delle acque”.

In altre foto pubblicate sui social dagli utenti, inoltre, si vedono i cigni che, in una Burano deserta a causa del divieto di uscire di casa per l’emergenza Coronavirus, si sono riappropriati in questi giorni dei canali della città lagunare.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha comunicato su ‘Facebook’ che è stata avviata la sanificazione dei luoghi della città per rispondere all’emergenza Coronavirus. Domenica, il primo cittadino veneto ha scritto: “Anche oggi, come ogni giorno, proseguono le sanificazioni di strade, marciapiedi, piazze e fermate Actv tra cui la scalinata di via Fogazzaro, via Piave, piazzale Cialdini, Strada dei Ronchi e viale della Stazione. Grazie di cuore agli operatori di Veritas e del Comune di Venezia”.

Lo scorso novembre, diverse settimane prima che esplodesse in Italia l’allarme Coronavirus, la città di Venezia aveva dovuto far fronte a un’altra emergenza: il fenomeno dell’acqua alta. In quel periodo l’acqua dei canali ha superato il livello delle strade, toccando quote simili a quelle registrate in occasione dell’alluvione del 1966.

Ora, la nuova emergenza si chiama Coronavirus, ma ci sono anche “buone” notizie: le acque del canale della città lagunare sono tornate limpide, per lo stupore di tanti cittadini che stanno immortalando il fenomeno. E qualche utente, su ‘Facebook’, scrive: “Spero che, appena finito questo problema, potrò fare una scappata a Venezia, passeggiare,vedere e fotografare questa meraviglia”.

Ecco una selezione di immagini delle acque del canale di Venezia insolitamente limpide in questi giorni.