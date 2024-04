Effetto Berlusconi per Portofino: grazie all'arrivo di Pier Silvio, la nota località turistica della Liguria è diventata la più ricca d'Italia

C’è un vero e proprio effetto Berlusconi a Portofino: Pier Silvio ha comprato una villa nella nota località turistica ligure, facendola volare al primo posto nella classifica dei comuni più ricchi d’Italia.

Portofino, l’effetto Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi e la moglie Silvia Toffanin, acquistando casa a Portofino, hanno portato con loro i relativi redditi e patrimoni: i due nuovi abitanti hanno così contribuito a rendere la meravigliosa località della Liguria come la più ricca del Paese, scalzando dalla prima posizione Lajatico.

Con l’erede di Silvio Berlusconi e la sua famiglia, la media dei redditi degli abitanti di Portofino è salita alle stelle: secondo i dati riportati dal Ministero delle Finanze il reddito medio della perla del Tigullio è arrivato a quota 90.610 euro, il dato più alto di tutto il Paese.

Come detto, prima di Portofino, per anni è stato Lajatico il comune più ricco d’Italia: situato in provincia di Pisa, è il paese natale del cantante Andrea Bocelli. Proprio la presenza dell’artista ha permesso a Lajatico di vedere aumentare la ricchezza media pro capite dei suoi residenti, facendo del borgo toscano il più ricco del Paese fino all’arrivo di Pier Silvio Berlusconi a Portofino che ha stravolto le posizioni di questa speciale graduatoria.

L’ultima classifica dei comuni più ricchi d’Italia si basa sulle dichiarazioni Irpef e Iva presenti nella sezione “Statistiche fiscali” del sito del Ministero delle Finanze: al primo posto c’è Portofino con un reddito pro capite di 90.610 euro, seguito da Lajatico con 52.955,33 euro e poi da Basiglio con 49.523,91 euro.

Quarta posizione per Briaglia a quota 43.474,85 euro, davanti a Cusago con 39.813,56 euro, Torre d’Isola con 36.840,84 euro, Bogogno con 36.615,71 euro e Segrate con 35.865,80 euro. Seguono Pino Torinese a quota 35.378,32 euro e al decimo posto Milano con un reddito medio dei suoi cittadini pari a 35.282,48 euro.

La villa di Pier Silvio Berlusconi

Nell’aprile del 2022 Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una villa a Portofino: si tratta vi Villa San Sebastiano, una proprietà di circa 1.300 metri quadrati con una vista mozzafiato sul Golfo del Tigullio. La proprietà comprende anche un frutteto, un uliveto, un vigneto e una piscina, mentre l’immobile è composto da 9 camere da letto, 7 bagni e un’immensa zona giorno.

Prima di potersi trasferire a Villa San Sebastiano insieme alla sua famiglia, Pier Silvio Berlusconi ha dovuto provvedere a una serie di lavori che hanno riguardato la dimora, compresi quelli relativi al Pergolato che sono stati effettuati in seguito all’ok arrivato dall’Ente Parco Naturale Portofino.

Quella acquistata da Pier Silvio Berlusconi è una villa che faceva gola a tanti potenziali acquirenti: ad aver messo gli occhi su Villa San Sebastiano c’erano alcuni ricchi imprenditori italiani e anche diversi divi di Hollywood, desiderosi di assicurarsi un gioiello nel golfo del Tigullio.

Pier Silvio, però, è riuscito ad anticipare tutti, sbaragliando ogni tipo di concorrenza: l’Ad di Mediaset, secondo quanto trapelato, avrebbe pagato l’intera proprietà circa 20 milioni di euro. Da sempre legato a Portofino, il figlio di Silvio Berlusconi intende salvaguardare l’integrità storica della tenuta acquistata e portare avanti progetti che puntano a valorizzare tutto il territorio.