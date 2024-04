Le città più ricche in Italia: la mappa dei redditi dei comuni

Quali sono le città più ricche d’Italia? Lo rivelano i dati sui redditi dichiarati nel 2023 (basati sull’anno di imposta 2022) pubblicati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nelle prime trenta posizioni della classifica, la maggior parte dei comuni proviene dalla Lombardia, ben 17: la seconda regione più rappresentata è il Piemonte, davanti alla Liguria. Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, dai dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze emerge che nel 2023 gli italiani hanno dichiarato Irpef per 173,2 miliardi di euro, per un aumento dell’1,9% in più rispetto all’anno precedente. In media ogni cittadino paga 5.380 euro di Irpef.