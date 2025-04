Il MEF ha pubblicato anche quest'anno i dati relativi ai redditi degli italiani e due comuni in particolare sono risultati i più ricchi in Italia

Ogni anno il Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) pubblica i dati relativi ai redditi degli italiani. Queste informazioni sono state prese e rielaborate in modo più dettagliato, con un focus particolare sui singoli comuni, da Excellera Intelligence che ha stilato una classifica dei comuni più ricchi e più poveri d’Italia. I numeri si riferiscono alle dichiarazioni redditi del 2024 e raccontano molto non solo delle disuguaglianze economiche del Paese, ma anche dell’effetto “vip” su piccole località altrimenti fuori dai radar. È il caso, per esempio, di Portofino e Lajatico, in cima alla classifica grazie alla presenza di nomi noti come Pier Silvio Berlusconi e Andrea Bocelli.

Portofino, il comune più ricco d’Italia grazie anche a Pier Silvio

Con un reddito medio pro capite di 88.141 euro, Portofino si conferma anche quest’anno il comune più ricco d’Italia. Il piccolo borgo ligure, simbolo delle vacanze estive d’élite, ha beneficiato negli ultimi anni dello spostamento della residenza di Pier Silvio Berlusconi, uno dei manager con la migliore reputazione in Italia.

Amministratore delegato Mediaset e figlio di Silvio Berlusconi, Pier Silvio vive con la compagna Silvia Toffanin e i figli nella Villa San Sebastiano, lussuosa residenza di Portofino acquistata nel 2022. Il “peso” del suo reddito nella media del comune è tale da rendere Portofino il comune più ricco d’Italia, soprattutto se si considera che la città conta meno di 400 residenti stabili. Un numero così ristretto rende ogni singola dichiarazione particolarmente impattante.

Lajatico, effetto Bocelli per il secondo posto

A contendersi la vetta con Portofino c’è Lajatico, comune toscano in provincia di Pisa con 58.358 euro di reddito medio pro capite. Per anni Lajatico è stato in cima alla classifica dei più ricchi, prima che Berlusconi spostasse la sua residenza a Portofino. Anche in questo caso, la “spinta” arriva dalla presenza di un nome celebre: Andrea Bocelli. Il tenore, originario proprio di Lajatico, ha mantenuto lì la sua residenza e ha contribuito alla fama del paese anche con iniziative culturali come il celebre Teatro del Silenzio.

Come per Portofino, anche Lajatico è un comune piccolo (poco più di mille abitanti) e quindi molto sensibile alle variazioni reddituali dei singoli. La dichiarazione di Andrea Bocelli e, probabilmente, anche di membri della sua famiglia, incide sensibilmente sulla media. Questo ha portato il piccolo borgo al secondo posto della classifica dei comuni più ricchi.

La top 10 dei comuni più ricchi: dominio di Lombardia e Piemonte

Sul terzo gradino del podio dei comuni più ricchi troviamo Basiglio, in provincia di Milano, con un reddito medio di 46.799 euro. Comune noto per la presenza del quartiere residenziale di Milano 3, rappresenta una delle zone più benestanti della cintura milanese, anche per la vicinanza alle sedi di importanti aziende e studi professionali. Al quarto posto si piazza Solonghello, piccolo centro della provincia di Alessandria, con un sorprendente 46.582 euro di media pro capite. Seguono altri comuni lombardi: Cusago (MI) con 39.261 euro, Torre d’Isola (PV) con 38.347 euro e Segrate (MI) con 36.650 euro.

Chiudono la top ten: Arese con 36.437 euro, Bogogno con 36.419 euro e infine Milano, che si ferma a 36.408 euro di reddito medio. Da citare anche i dati che riguardano i comuni “più poveri”. In fondo alla classifica troviamo Cavargna, in provincia di Como, con un reddito medio di appena 6.570 euro. Appena sopra, nella classifica dei comuni con i redditi più bassi, ci sono Gurro con 7.241 euro e Valle Cannobina con 7.748 euro, entrambi in Piemonte. Si tratta di realtà isolate, montane, soggette a spopolamento e con un’economia prettamente locale.