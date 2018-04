Lajatico, grazie ad Andrea Bocelli, è il comune più ricco d'Italia

Lajatico, incantevole borgo della provincia di Pisa, luogo di residenza di Andrea Bocelli, è il comune più ricco d’Italia. Il paesino della Valdera può vantare un reddito pro capite di 45,393 euro, portando il borgo toscano in cima alla classifica nazionale dei comuni più facoltosi della penisola. Quest’anno, per la prima volta, il paesino dove vive Bocelli ha battuto lo storico record di Basiglio, il comune situato nei pressi di Milano, dove Silvio Berlusconi ha costruito diversi edifici e che nel tempo sono stati scelti come luogo di residenza da persone dal reddito molto alto.

Gli ultimi dati diramati dal Dipartimento delle Finanze e del Tesoro ed elaborati dal centro studi Twig, ha ridisegnato una nuova classifica della ricchezza italiana, portando il paesino toscano in vetta ai luoghi dove il reddito pro capite è alle stelle.

Alessandro Barbafieri, primo cittadino della tranquilla comunità toscana, non nasconde la gioia per il riscontro mediatico portato dalla notizia, ma ricorda anche che il borgo, nonostante abbia un reddito pro capite così alto, ha gli stessi problemi delle altre città italiane. Il comune è piccolo e soffre delle stesse piaghe degli altri paesini italiani. Innanzitutto lo spopolamento, iniziato fin dai primi anni 50 che nel corso dei decenni ha portato la popolazione di Lajatico a contare appena 1.300 anime, un bilancio destinato a peggiorare visto che non c’è ricambio generazionale. Infrastrutture vecchie, ritardi sugli aggiornamenti della tecnologia digitale, come la mancanza di fibra ottica, rendono il paese ancora lontano dall’essere un’oasi completamente felice, e come tutti gli altri sindaci anche Barbafieri ha difficoltà a reperire risorse per i bilanci.

La presenza del noto artista aumenta, e di non poco, la media della ricchezza pro capite dei residenti del bel paesino, ma non è l’unico facoltoso ad aver scelto la placidità di questi luoghi per viverci. Sono tanti gli imprenditori che hanno comprato casa in questa oasi di pace situata nel cuore della Toscana.

Ma la presenza di Andrea Bocelli in paese ha creato un sistema economico positivo, con un numero di turisti che cresce di anno in anno attratto dalle bellezze di un territorio incantevole popolato da agriturismi, locali e percorsi naturalistici che fanno di Lajatico il paese più ricco d’Italia non solo per reddito pro capite, ma anche per bellezza dei luoghi, una meta turistica degna di essere visitata.