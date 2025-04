Papa Francesco ha scelto di non essere sepolto presso le Grotte Vaticane come gli altri pontefici ma presso la Basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, è morto il 21 aprile 2025, lunedì dell’Angelo, dopo un lungo periodo di malattia. La notizia, però, è arrivata quasi come una sorpresa dato che nonostante le sue condizioni di salute il Santo Padre aveva partecipato alle celebrazioni della Santa Pasqua in San Pietro. La sua scomparsa chiude un pontificato durato oltre dodici anni che verrà ricordato con affetto e stima da molti fedeli. Oltre che per le sue parole e per la sua attività Papa Francesco verrà ricordato anche perché già da tempo aveva dichiarato di non voler essere sepolto in Vaticano, rompendo con la tradizione recente dei suoi predecessori.

Dove verrà sepolto Papa Francesco: la scelta del pontefice

Papa Francesco aveva già scelto con chiarezza il luogo in cui avrebbe voluto essere sepolto: la Basilica di Santa Maria Maggiore, nel cuore di Roma. Una decisione che aveva rivelato lui stesso in un’intervista all’emittente messicana N+ a fine 2023, dicendo: “La mia tomba è già pronta”. La giornalista Valentina Alazraki, che lo aveva intervistato in occasione della festa della Vergine di Guadalupe, aveva poi riportato le sue parole in merito. Per il pontefice si tratta di una scelta profondamente simbolica e spirituale.

Papa Francesco, infatti, ha sempre avuto un legame fortissimo con l’icona della Salus Populi Romani, custodita nella Cappella Paolina della basilica. È lì che si è recato a pregare la mattina dopo la sua elezione, il 14 marzo 2013, ma c’è stato anche durante la pandemia e ci andava prima e dopo i suoi viaggi. Non solo, una delle sue ultime visite alla Basilica è avvenuta a fine marzo 2025, poco dopo essere uscito dall’Ospedale dopo un lungo ricovero.

In quell’occasione il Pontefice aveva fatto fermare l’auto in cui viaggiava davanti all’ingresso della chiesa, non era è potuto scendere dalla macchina, ma aveva fatto deporre un mazzo di fiori ai piedi dell’icona mariana e si è trattenuto per qualche minuto di preghiera. Nella Basilica, infatti, sarebbe custodita un’icona della Vergine realizzata proprio dall’Evangelista Luca alla quale il Papa era molto legato. Per Papa Francesco, però, Santa Maria Maggiore non è mai stata una basilica come le altre dato che è anche un luogo legato alla sua vocazione gesuita. Nel Cinquecento, proprio lì, sant’Ignazio di Loyola ha celebrato la sua prima messa.

Storia della Basilica di Santa Maria Maggiore

La Basilica di Santa Maria Maggiore si erge sul colle Esquilino, nel cuore di Roma. È una delle quattro basiliche papali e una delle più antiche chiese dedicate alla Vergine Maria. La sua fondazione risale al V secolo, e secondo una leggenda popolare, sarebbe stata voluta dalla Madonna stessa che in sogno indicò il luogo in cui costruirla facendo cadere una nevicata miracolosa in agosto.

Nel corso dei secoli, la basilica ha mantenuto gran parte della sua struttura originale, pur venendo arricchita da elementi rinascimentali e barocchi. Ora ospita opere di valore inestimabile come la Cappella Paolina, capolavoro del barocco, e il reliquiario della Sacra Culla. Questo oggetto sacro, in particolare, è stato realizzato nel 1802 da Giuseppe Valadier e custodirebbe cinque assi di legno che facevano parte della mangiatoia di Betlemme.

Santa Maria Maggiore è anche il luogo di sepoltura di altri sette Papi, l’ultimo dei quali è Clemente IX, morto nel 1669. Vi riposano anche figure importanti della cristianità, come san Girolamo, il primo traduttore della Bibbia in latino, e l’apostolo Mattia. Ma da secoli, nessun pontefice era più stato sepolto qui. Jorge Mario Bergoglio sarà dunque il primo Papa moderno a riposare in questa Basilica. Secondo indiscrezioni, la tomba di Papa Francesco si troverà in una nicchia discreta all’ingresso della Cappella Paolina, poco distante dalla Salus Popoli Romani