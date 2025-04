La Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove Papa Francesco ha scelto di essere sepolto, è un luogo dalla lunga storia e dal grande fascino

La Basilica di Santa Maria Maggiore si erge sul colle Esquilino, nel cuore di Roma. È una delle quattro Basiliche papali ma anche una delle più antiche chiese dedicate alla Vergine Maria. La sua fondazione risale al V secolo, e la sua storia si intreccia con leggende, miracoli e devozioni profonde. Tra i più affezionati alla Basilica c’è stato Papa Francesco, che ha sempre nutrito per questo luogo un legame speciale.

Storia, misteri e segreti della Basilica di Santa Maria Maggiore

Secondo la tradizione popolare, la Basilica di Santa Maria Maggiore fu voluta dalla Madonna stessa: nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., una miracolosa nevicata sul colle Esquilino indicò a papa Liberio il luogo dove costruirla. Questo evento straordinario è ancora oggi celebrato ogni anno con una rievocazione.

Nel corso dei secoli, pur conservando la sua impostazione originaria, Santa Maria Maggiore è stata arricchita da preziose aggiunte rinascimentali e barocche. All’interno si trovano capolavori come il reliquiario della Sacra Culla, realizzato da Giuseppe Valadier nel 1802 per custodire alcuni resti appartenuti alla mangiatoia di Betlemme. Oltre a questo, c’è la Cappella Paolina, esempio straordinario di barocco romano, che ospita la ‘Salus Populi Romani’, una delle icone mariane più antiche che secondo la tradizione sarebbe stata realizzata da San Luca evangelista.

Dopo secoli, Papa Francesco è stato il primo Pontefice “dell’era moderna” a scegliere di essere sepolto a Santa Maria Maggiore invece che nelle Grotte Vaticane come avviene secondo la tradizione. Il Papa ha voluto una sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore realizzata in ardesia ligure come tributo alle sue origini. In passato altri Papi avevano scelto questa Basilica come loro ultima dimora ma bisogna tornare indietro di quasi quattrocento anni. Tra i più celebri troviamo Clemente IX, morto nel 1669, e san Girolamo, il primo traduttore della Bibbia in latino. L’apostolo Mattia, secondo la tradizione, riposerebbe anche lui qui, così come il famoso artista Gian Lorenzo Bernini sepolto ai piedi dell’altare maggiore della Basilica.

Artisti illustri hanno contribuito all’arricchimento della Basilica. Tra i pittori spiccano il Guido Reni e Giovanni Baglione, mentre tra gli scultori si ricordano Nicolas Cordier e Pietro Bracci. Inoltre, i re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, legatissimi a questa Basilica, hanno inviato enormi quantità di oro per rivestire il soffitto ligneo.

Il legame tra Papa Francesco e la Basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco ha avuto fin dall’inizio del suo pontificato un legame speciale con la Basilica di Santa Maria Maggiore. Subito dopo la sua elezione, il 14 marzo 2013, il Pontefice si è recato in visita privata davanti all’icona della ‘Salus Populi Romani’, custodita nella Cappella Paolina. Un gesto di profonda devozione che avrebbe ripetuto costantemente nel corso degli anni. Durante la pandemia di Covid-19, il Pontefice è andato più volte a pregare qui chiedendo protezione per il mondo intero. Per lui, quell’immagine mariana era così importante che prima e dopo ogni viaggio apostolico si recava in questa Basilica per affidarsi alla Madonna.

Una delle visite più recenti risale alla fine di marzo 2025, pochi giorni dopo essere stato dimesso da un lungo ricovero ospedaliero. Pur non potendo scendere dall’auto per problemi di salute, Papa Bergoglio ha voluto fermarsi davanti all’ingresso della Basilica per pregare e far deporre un mazzo di fiori ai piedi dell’icona. Per il Pontefice argentino, Santa Maria Maggiore ha sempre avuto un significato particolare anche per un altro motivo. Proprio qui, nel XVI secolo, Sant’Ignazio di Loyola fondatore dei Gesuiti, l’ordine a cui apparteneva Bergoglio, ha celebrato la sua prima messa.