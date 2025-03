Papa Francesco ha un legame speciale con la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma che ricopre un ruolo importante nella sua vita spirituale

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Situata sul colle Esquilino, nel cuore di Roma, la Basilica di Santa Maria Maggiore rappresenta da secoli un punto di riferimento spirituale e artistico, la sua storia millenaria si intreccia con leggende, miracoli e testimonianze di fede. Ed è proprio in questo luogo che Papa Francesco ha scelto di legare alcuni dei momenti più significativi del suo pontificato.

La visita a sorpresa di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore

La Basilica è tornata recentemente al centro dell’attenzione, dopo la visita improvvisa di Papa Francesco, avvenuta subito dopo le sue dimissioni dal Policlinico Gemelli. Nonostante le condizioni fisiche ancora fragili, il Pontefice ha voluto recarsi davanti all’icona della ‘Salus Populi Romani’, senza scendere dall’auto, per affidare alla Vergine una breve preghiera. Un gesto che ha colto di sorpresa molti fedeli presenti sul sagrato, i quali lo hanno salutato con affetto.

Dalla Fiat 500 bianca, il Papa ha fatto consegnare un mazzo di fiori gialli, ricevuti in ospedale da una donna di nome Carmela Mancuso, al cardinale Roland Makrickas, arciprete della Basilica. Il porporato ha confermato che si è trattato di un omaggio “alla Madre di Dio Salus Populi Romani”, spiegando che “come ad ogni suo passaggio in basilica, ha voluto offrire l’omaggio floreale”, come riportato su ‘La Repubblica’.

I fiori sono stati deposti ai piedi dell’icona mariana, la stessa che da anni accompagna ogni partenza e ritorno del Papa dai suoi viaggi apostolici. Non è la prima volta che Bergoglio fa visita a questo luogo sacro in momenti importanti: vi si è recato la mattina successiva alla sua elezione nel 2013, durante la pandemia, prima e dopo ogni missione all’estero e persino prima di rientrare in Vaticano dopo precedenti ricoveri. In tutte queste occasioni, ha manifestato un legame profondo con la figura di Maria e con questo specifico luogo di culto.

Il legame speciale tra Santa Maria Maggiore e Papa Francesco

La ‘Salus Populi Romani’, custodita nella cappella Paolina della Basilica, è una delle icone mariane più antiche e venerate, attribuita secondo la tradizione a San Luca evangelista. Proprio a questa immagine, Papa Francesco ha affidato la protezione dei suoi viaggi apostolici e della sua missione pastorale. Ogni visita alla Basilica ha assunto il valore di un momento di raccoglimento e di affidamento, silenzioso ma eloquente.

Il legame tra il Papa e questo luogo si è consolidato al punto che lo stesso Francesco ha deciso di essere sepolto proprio all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, in una cappella già predisposta accanto a quella che ospita la sacra immagine. Una scelta che si discosta dalla tradizione recente dei Pontefici, i quali riposano solitamente nelle Grotte Vaticane, e che rivela il valore intimo e spirituale che Bergoglio attribuisce a questo luogo.

Tra le quattro basiliche papali, quella di Santa Maria Maggiore è l’unica ad aver conservato gran parte della sua architettura paleocristiana, arricchita nel tempo da elementi barocchi e rinascimentali.

Non va dimenticato, inoltre, che la Basilica è legata anche alla storia dell’ordine dei gesuiti, al quale appartiene Papa Francesco. Qui, infatti, nel Cinquecento, sant’Ignazio di Loyola celebrò la sua prima messa, dando inizio a un percorso spirituale e missionario che avrebbe segnato la storia della Chiesa. La decisione di Francesco di legarsi per sempre a questo tempio mariano appare dunque anche come un richiamo alla propria vocazione originaria.

La Basilica di Santa Maria Maggiore, oltre a essere un centro di devozione e cultura, è diventata negli anni uno spazio carico di significato personale per Papa Francesco. Non solo luogo di preghiera, ma anche simbolo di affidamento e gratitudine, soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità. Un legame che trova compimento nella scelta di farne la sua futura dimora eterna, accanto alla Madre che ha sempre invocato nei momenti chiave del suo pontificato.