Secondo alcune indiscrezioni dopo Jeff Bezos anche il magnate Bill Gates potrebbe organizzare le sue nozze con la fidanzata Paula Hurd a Venezia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha messo Venezia, per qualche giorno, al centro dell’attenzione internazionale. Massima sicurezza, accessi contingentati e un dispiegamento di forze impressionante per garantire privacy assoluta ai più di 200 invitati. Tra i presenti non è passata inosservata la presenza di Bill Gates, fondatore di Microsoft, accompagnato dalla compagna Paula Hurd. Secondo alcune voci di corridoio, anche loro potrebbero presto convolare a nozze e la location potrebbe essere proprio Venezia.

L’indiscrezione: nozze in vista per Bill Gates a Venezia?

Il matrimonio di Bezos a Venezia ha visto la presenza di numerosi personaggi famosi tra star del cinema e dello spettacolo, reali, politici e imprenditori. Tra questi non è passata inosservata la presenza di Bill Gates con la compagna Paula Hurd. I due sono sembrati una coppia davvero affiatata. Questo ha creato alcune voci di corridoio secondo le quali Gates e Hurd potrebbero sposarsi anche loro a Venezia. A riportare la notizia in Italia è il ‘Gazzettino’ che riprende le voci di alcuni insider presenti all’evento, i quali hanno raccontato che la coppia è apparsa molto legata con scambi di gesti complici e molta sintonia. Bill Gates, 69 anni, non si è mai sbilanciato pubblicamente sulla possibilità di nuove nozze dopo il divorzio da Melinda French Gates.

Il ‘Gazzettino’, però, riporta che in una recente intervista Gates avrebbe definito Paula la sua “serious girlfriend” (fidanzata seria), una definizione che, secondo chi lo conosce bene, non sarebbe stata scelta a caso. Già la scelta del termine, quindi, sarebbe un primo segnale. Gli insider sostengono che ci sia “aria di matrimonio”: la relazione, ormai stabile da oltre due anni, si sarebbe consolidata ulteriormente, tanto che i due avrebbero iniziato a valutare possibili luoghi per una celebrazione. Venezia, che hanno avuto modo di esplorare insieme durante i giorni delle nozze di Bezos, sarebbe tra le ipotesi in lista.

Secondo altre fonti vicine alla coppia, però, se davvero Gates e Hurd si sposeranno, difficilmente opteranno per una cerimonia sfarzosa e mediatica. Il matrimonio di Bezos e Sanchez, infatti, secondo le stime del Ministero ha avuto un impatto economico di 957,3 milioni di euro. Gates è un’amante dell’Italia ma potrebbe optare per un evento più discreto. La cerimonia, infatti, potrebbe anche tenersi presso Villa San Giorgio, nota anche come il Castello di Portofino. Il magnate, infatti, avrebbe acquistato la proprietà qualche anno fa.

Chi è Paula Hurd, la fidanzata di Bill Gates

Ma chi è Paula Hurd, la donna che ha conquistato il cuore di uno degli uomini più potenti del mondo? Ex event planner di successo, Paula è vedova di Mark Hurd, storico CEO di Oracle, scomparso nel 2019. Da allora, ha continuato a lavorare nel settore tecnologico ma soprattutto in quello filantropico. Classe 1962, laureata alla University of Texas, Paula Hurd è una figura rispettata sia nel mondo imprenditoriale che in quello del non profit.

Negli ultimi due anni, il suo legame con Gates si è consolidato, tanto che la coppia è stata vista insieme in diversi eventi pubblici: dal torneo di tennis di Indian Wells in California, al Gran Premio di Formula 1 di Monaco, fino agli eventi filantropici organizzati dalla Bill & Melinda Gates Foundation. La loro storia è nata lontano dai riflettori e molto probabilmente è proprio così che vorranno coronarla.