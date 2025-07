Il costume di Superman è italiano: la firma è di Cordella

Il costume di Superman è italiano: Christian Cordella, concept artist originario di Lecce, ha firmato il look per il nuovo film del noto supereroe

Il costume di Superman è italiano: il look del nuovo film del supereroe, nelle sale del nostro Paese dal 9 luglio del 2025, è stato realizzato da Christian Cordella, concept artist originario di Lecce.

Il costume di Superman è italiano: la firma di Christian Cordella

Cordella ha lasciato la Puglia alla fine degli anni Novanta per trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha iniziato un percorso brillante che lo ha portato a lavorare per Disney e Universal.

La produzione del nuovo film di Superman, diretto da James Gunn, gli ha affidato la realizzazione del costume di uno dei supereroi più amati di sempre, interpretato da David Corenswet. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Cordella ha raccontato la sua esperienza:

“Se è stato molto impegnativo? Sì, soprattutto a livello di ricerca e sviluppo, perché il regista, sebbene il costume fosse iconico, voleva vedere continuamente nuove idee e proposte. I fumetti sono abbastanza chiari, quindi non c’è tantissima ispirazione. Abbiamo analizzato anche le ultime uscite dei fumetti di Superman, ma poi dovevamo comunque riportarlo in un mondo più reale, più attuale”.

Cordella ha spiegato che la vera sfida è stata “cercare quella linea che facesse combaciare il vestito con la tradizione fumettistica e tutte le sue variazioni, con colletto, senza colletto, il modo in cui il mantello si inserisce nella tuta. Alla fine siamo riusciti ad arrivare a un look un po’ diverso ma che allo stesso tempo rientra in quell’icona di Superman”.

Quando si realizza un lavoro del genere, è sempre importante andare a fondere elementi nuovi con quelli classici. Christian Cordella ha spiegato che la produzione del film ha avuto come ispirazione uno dei Superman più amati del grande schermo, quello interpretato da Christopher Reeve. In tal senso, un elemento fondamentale sono stati i pantaloncini del supereroe nei cinema italiani dal 9 luglio:

“Quale elemento mi sta particolarmente a cuore? Senza dubbio i pantaloncini, mi è piaciuto molto il fatto che siano tornati, per cercare di riportare al Superman di Christopher Reeve, a un Superman positivo, a un Superman dalle buone maniere, che riportano al senso classico del supereroe. E poi anche l’uniforme, che il regista ha voluto avesse tutta la consistenza di un abito, con le sue pieghe, non aderente come una seconda pelle”.

I tempi di lavorazione

Nella lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Christian Cordella ha spiegato che per realizzare il costume di Superman ci sono voluti oltre sei mesi di lavoro insieme ad altri tre artisti.

Il Superman finale è “il risultato dei vari ‘pezzi’ scelti dal regista – ha dichiarato Cordella – molti dei quali sono stati fatti da me. E di questo sono molto orgoglioso. Ne è uscito un Superman che, a mio parere, riprende un po’ l’iconografia classica, però con qualche dettaglio che lo rende diverso: un nuovo costume, ma sempre in linea con la sua classicità”.

Il concept artist di Lecce, città celebrata dal Guardian, ha lavorato ai costumi di tanti altri personaggi del film, come i genitori del supereroe, Joe-El e Lara con il loro look sul pianeta Krypton, e ha dato il proprio contributo anche per Hawkgirl e Mister Terrific.