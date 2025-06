Svelato il menu del nuovo ristorante che Carlo Cracco ha deciso di aprire a Roma presso l'Hotel Corinthia, un boutique hotel di lusso con 65 camere

Carlo Cracco uno degli chef più celebri d’Italia, è pronto a conquistare anche la Capitale. Dopo il successo dei suoi ristoranti a Milano e Portofino, Cracco sta lavorando per una prossima apertura a Roma. Un progetto realizzato grazie a una collaborazione con l’hotel di lusso Corinthia, in piazza del Parlamento, proprio nel cuore della Capitale. Il ristorante romano sarà ospitato all’interno di un edificio storico di grande fascino: l’ex sede della Banca d’Italia, oggi oggetto di un importante restauro che lo trasformerà in un boutique hotel esclusivo. Cracco non si limiterà alla cucina del ristorante principale: sarà responsabile dell’intera offerta gastronomica della struttura, dalle colazioni fino al ristorante.

Il menu del nuovo ristorante di Carlo Cracco a Roma

A rivelare i primi dettagli del menu del nuovo ristorante a Roma è stato lo stesso Cracco in un’intervista a ‘La Repubblica’. Il ristorante, che potrà accogliere circa 45 ospiti, si affaccerà su un elegante cortile interno, dove sarà possibile pranzare e cenare anche all’aperto. Cracco ha poi parlato anche del menu. Lo chef ha svelato sempre a ‘La Repubblica’ che il menu sarà un omaggio alla sua carriera e alla cucina romana. Troveranno spazio alcuni piatti signature, ovvero piatti iconici dello chef, accanto a nuove interpretazioni.

Sarà una sfida nuova, ha spiegato, infatti, Cracco: “Vorrei cercare di non essere banale ma di proporre una vera espressione di romanità.” Tra le anticipazioni più gustose già emerse c’è la proposta di una cacio e pepe firmata Cracco, disponibile “all day” per soddisfare i desideri dei clienti a qualsiasi ora. Non solo pranzi e cene: Carlo Cracco curerà personalmente anche la colazione dell’hotel. Se quella proposta a Milano è già stata definita “spettacolare” dallo chef, quella romana promette di essere all’altezza, con prodotti di altissima qualità.

Quando aprirà il ristorante e dove si trova

L’apertura del nuovo ristorante di Carlo Cracco a Roma è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Inizialmente l’inaugurazione era attesa per l’autunno 2024, ma i lavori di ristrutturazione del palazzo storico che ospiterà il Corinthia Hotel hanno subito dei rallentamenti. Ora, però, tutto sembra pronto per entrare nella fase finale. Il Corinthia Rome, con le sue 65 camere di lusso, una spa, un cortile interno e una vista mozzafiato, si prepara a diventare una delle mete più ambite della Capitale. La presenza di chef Cracco non può che rendere l’esperienza ancora più esclusiva. Come spiegato tempo fa dal direttore dell’hotel Danilo Zucchetti, l’obiettivo è fare del Corinthia un punto di riferimento, offrendo uno spazio gastronomico aperto a tutti, non solo agli ospiti della struttura.

Il progetto prevede, oltre al ristorante principale, anche uno chef table con cucina a vista e un elegante cocktail bar, il Gold Bar, che richiama nel nome l’antica funzione del palazzo come sede bancaria. Sarà proprio in questa cornice che Cracco porterà la sua visione della cucina, coniugando tradizione e innovazione. Non è questo, però, l’unico progetto che lo impegnerà nei prossimi mesi. Cracco e la moglie Rosa Fanti, infatti, stanno lavorando anche a un agriturismo in Romagna, nella loro azienda agricola a Santarcangelo di Romagna. Segno che, nonostante il successo, lo chef continua a investire nel territorio e nella valorizzazione della gastronomia italiana.