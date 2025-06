Lo chef Cracco ha annunciato che finalmente entro l'anno aprirà il suo ristorante a Roma all'interno di un edificio storico nel centro della capitale

Carlo Cracco è uno degli chef più famosi del panorama gastronomico italiano. Nato a Creazzo, in provincia di Vicenza, nel 1965, dopo gli inizi nella cucina di Gualtiero Marchesi, Cracco ha saputo costruire una sua carriera di successo, conquistando prima Milano e poi il resto d’Italia con la sua cucina. La grande popolarità, in particolare, è arrivata con il ristorante Cracco a Milano, premiato anche con le stelle Michelin. Parallelamente, però, lo chef è diventato un volto amatissimo dal grande pubblico grazie alla televisione, dove è stato protagonista di show come MasterChef Italia e Dinner Club. Ora Cracco sembra pronto per un’altra avventura già attesa da tempo: l’apertura di una nuova attività a Roma.

La nuova apertura a Roma di chef Cracco: dove e quando

Carlo Cracco ha, insieme alla moglie Rosa Fanti, un’azienda agricola sulle colline di Santarcangelo di Romagna e qui i due stanno lavorando per aprire al più presto un agriturismo. Non solo, lo chef vicentino arriverà presto con un’altra importante apertura in Italia. La notizia si sapeva da un po’ ma ora c’è l’ufficialità: Carlo Cracco aprirà un nuovo ristorante a Roma. Lo ha confermato lo stesso chef in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, annunciando che la prossima apertura a Roma avverrà entro la fine dell’anno 2025.

Il progetto che lo vedrà finalmente protagonista nella Capitale è molto atteso. Si tratta di una collaborazione con l’Hotel Corinthia, un albergo esclusivo situato in piazza del Parlamento, nel cuore di Roma. L’arrivo di Cracco a Roma era inizialmente prevista per l’autunno 2024, ma l’apertura è slittata a causa di ritardi nei lavori del prestigioso edificio storico che ospiterà l’hotel. Ora, però, sembra che Roma potrà finalmente accogliere lo chef stellato entro la fine dell’anno.

L’Hotel Corinthia: la nuova location romana di Carlo Cracco

Inserito al primo posto della classifica dei migliori chef italiani stilata dalla piattaforma World Ratings, Carlo Cracco è pronto, quindi, per questa nuova sfida romana. La nuova apertura sarà parte integrante dell’Hotel Corinthia, un boutique hotel di lusso con 65 camere, ricavato all’interno di un palazzo storico nel pieno centro di Roma. Come aveva già spiegato tempo fa il direttore dell’albergo, Danilo Zucchetti, Cracco non curerà solo il ristorante principale ma avrà la responsabilità di tutti gli spazi gastronomici dell’hotel: colazioni, aperitivi, room service e cocktail bar.

L’obiettivo è trasformare l’hotel in un luogo dove romani e turisti possono vivere un’esperienza culinaria completa, dalla colazione gourmet alla cena stellata. Non mancheranno le sorprese. Secondo quanto anticipato da Zucchetti a ‘Cibo Today’ tempo fa: “Su ogni lato del cortile interno ci sarà un outlet gastronomico: il Ristorante by Carlo Cracco, uno chef table con bancone e cucina a vista e il Gold Bar, il cocktail bar il cui nome richiama l’antica funzione di questo edificio che era una banca”.

Ma la vera novità sarà la possibilità di gustare una cacio e pepe firmata Cracco, disponibile “all day” per soddisfare la voglia a qualsiasi ora. Nel frattempo, corrono voci del fatto che Cracco a Roma potrebbe aprire alla possibilità di un menù senza carne. Proseguirebbe, così, la sperimentazione già avviata al ristorante Cracco di Portofino, dove il menu punta tutto sul pesce e non ci sono piatti di carne.