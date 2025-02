Berlusconi e Toffanin, trasloco a Villa San Sebastiano: le ultime

Il trasloco di Berlusconi e Toffanin a Villa San Sebastiano sarebbe quasi finito: in procinto il trasferimento nella splendida proprietà di Portofino

Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto a trasferirsi insieme alla sua famiglia a Villa San Sebastiano, la proprietà di Portofino acquistata nel 2022.

Pier Silvio Berlusconi e Villa San Sebastiano: le ultime sul trasloco

Su ‘Repubblica’, in occasione di un’intervista a Pier Silvio Berlusconi, si legge che il trasloco dal Castello di Paraggi a Villa San Sebastiano a Portofino sarebbe quasi ultimato: la famiglia del numero uno di Mediaset, dunque, sarebbe pronta a trasferirsi nella nota località della Liguria.

Villa San Sebastiano si estende su 1.300 metri quadrati e vanta una vista mozzafiato sul golfo del Tigullio. La dimora comprende 9 camere, 7 bagni, una piscina e ampi spazi verdi, tutte caratteristiche che la rendono un gioiello immobiliare.

Gli spazi interni sono lussuosamente arredati e la proprietà è dotata anche di un uliveto e di un giardino rigoglioso che si fonde alla perfezione con il paesaggio circostante. Tutto il fascino storico di Villa San Sebastiano è stato preservato e ulteriormente valorizzato grazie a uno scrupoloso e attento lavoro di ristrutturazione, realizzato per coniugare al meglio il rispetto nei confronti dell’architettura originale con le comodità abitative dei giorni nostri.

L’acquisto di Villa San Sebastiano da parte di Pier Silvio Berlusconi presente nelle prime posizioni della classifica dedicata ai manager con la migliore reputazione in Italia, risale al 2022: l’Ad di Mediaset avrebbe speso circa 20 milioni di euro per comprare la dimora sul golfo del Tigullio tramite la società San Sebastiano Spa.

La splendida villa costruita durante il Rinascimento, in origine faceva parte delle proprietà della famiglia dei Savignone, discendenti dei Fieschi di Lavagna, tra le famiglie più nobili e influenti della Repubblica di Genova. Successivamente la villa è stata oggetto di una significativa ristrutturazione affidata a Gae Aulenti, designer e architetto conosciuta per la sua straordinaria capacità di unire gli elementi moderni alle strutture storiche.

La villa si chiama San Sebastiano per via della vicina Cappella di San Sebastiano, una chiesetta in stile romanico che faceva parte delle tante proprietà della famiglia Savignone. La Cappella di San Sebastiano, donata poi alla chiesa, rappresenta un punto di riferimento culturale della zona ed è anche meta di tanti turisti che ogni anno visitano Portofino attraverso i suoi percorsi escursionistici.

Le notizie del trasferimento

All’inizio del 2024 erano circolate diverse notizie errate riguardanti la villa di Pier Silvio Berlusconi a Portofino, a cominciare dalle voci che parlavano di un imminente trasferimento di tutta la famiglia nella località ligure. Le indiscrezioni, smentite sul nascere, sono state poi ulteriormente smentite dal tempo, visto che a distanza di un anno il trasloco non è ancora avvenuto.

Durante lo stesso periodo, inoltre, alcune testate online riferirono che il trasloco della famiglia di Pier Silvio Berlusconi nella villa di Portofino sarebbe avvenuto solo quando sarebbero terminati i lavori di un ipotetico accesso diretto al mare.

Si trattava di una vera e propria “bufala” per diversi motivi, su tutti la posizione dell’immobile: Villa San Sebastiano, infatti, si trova sulla vetta del promontorio di Portofino, dunque è abbastanza difficile, se non impossibile, la realizzazione di una strada che porti direttamente al mare ligure. Al tempo venne poi chiarito che non è mai esistito un progetto per un fantomatico accesso al mare.