Roma, nuova scoperta ai Fori Imperiali: dagli scavi è spuntata la testa di un'enorme statua rimasta sepolta per secoli nelle viscere della Capitale

Roma non smette mai di stupire: grande scoperta ai Fori Imperiali dove è emersa la testa di una statua rimasta sepolta per secoli nelle viscere della Capitale.

La scoperta è avvenuta durante gli scavi archeologici di via Alessandrina: sotto la piazza del Foro di Traiano, a ridosso di piazza Venezia, è stata ritrovata una testa marmorea di grandi dimensioni, un volto maschile con una folta capigliatura e un’espressione intensa.

Nuova scoperta a Roma: la testa di una statua ai Fori Imperiali

Gli scavi, attualmente in corso, hanno come obiettivo il ricongiungimento delle aree monumentali dei Fori di Augusto, Traiano e Nerva, rimuovendo un tratto di viabilità moderna in via Alessandrina che al momento divide questi spazi. Si punta così a restituire una continuità sia visiva che fisica al complesso che fa parte del Parco Archeologico del Colosseo, presente nella classifica dei musei e monumenti più visitati d’Italia.

I lavori, si legge sul ‘Corriere della Sera’, sono stati finanziati con il progetto Caput Mundi del Pnrr per 4,7 milioni di euro e dovrebbero terminare entro la fine del 2026. Nel frattempo gli archeologi sono al lavoro per scoprire l’identità della testa della statua emersa sotto il Foro di Traiano: gli studi dovrebbero consentire anche di risalire all’epoca del reperto.

L’annuncio del sindaco Roberto Gualtieri

Della grande scoperta avvenuta ha parlato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il quale ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram foto e video della testa marmorea di grandi dimensioni riemersa in via Alessandrina. Le immagini sono state accompagnate da un lungo post del primo cittadino:

“Roma non smette mai di stupire – ha scritto il sindaco Gualtieri – sotto i nostri passi, ogni giorno, vive una storia millenaria che continua a emozionare il mondo. Durante gli scavi di via Alessandrina, avviati dalla Sovrintendenza Capitolina lo scorso novembre grazie ai fondi del Pnrr, è riemersa una testa marmorea di grandi dimensioni: un volto maschile, con folta capigliatura ed espressione intensa, che per secoli è rimasto custodito dal tempo sotto la piazza del Foro di Traiano”.

E ancora: “Una scoperta affascinante, che arriva dal cuore della Roma imperiale, in un’area dove un tempo sorgeva l’imponente Porticus Trisigmentata, con colonne monolitiche alte quasi 12 metri. È riemersa da uno strato medievale, ricco di materiali antichi, come un frammento di memoria che riaffiora per raccontarci ancora qualcosa. Gli archeologi stanno lavorando per svelarne l’identità, ma una cosa è certa: Roma continua a regalarci emozioni uniche, che ci legano al passato e ci proiettano nel futuro con ancora più orgoglio”.

Il ritorno delle passeggiate serali ai Fori

La notizia della scoperta è arrivata proprio nei giorni in cui sono ripartite le passeggiate serali nell’area archeologica dei Fori Imperiali, tra gli appuntamenti estivi più attesi dai turisti e dai romani.

Fino al 28 settembre 2025, dalle ore 19.30 alle ore 22.00, sarà possibile andare alla scoperta dei Fori attraverso visite itineranti e condotte da guida in lingua italiana e inglese. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali e l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.