Quali sono le compagnie aeree preferite dagli italiani

I nuovi dati del bollettino statistico di Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, consentono di conoscere quali sono le compagnie aeree che hanno trasportato più passeggeri in Italia nel corso del 2024.

Dai dati è emerso che nei dodici mesi passati oltre 182 milioni di passeggeri si sono imbarcati su voli nazionali, internazionali e intercontinentali da e per l’Italia: di questi 36,2 milioni sui collegamenti domestici e il resto con l’estero. In generale quasi due viaggiatori su tre hanno volato con compagnie low cost, segno di come i vettori a basso costo riescano ancora a dominare sui cieli italiani.