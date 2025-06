Vacanze luglio 2025, le mete più cercate in Italia dagli italiani

Luglio è un mese cruciale per le vacanze estive: sono in tanti gli italiani a fissare in questo periodo le proprie ferie, così da potersi concedere qualche giorno di relax lontano dagli impegni della vita quotidiana. Jetcost, noto motore di ricerca di hotel e voli, ha condotto un’analisi per svelare quali sono le mete più cercate dagli italiani in vista delle vacanze di luglio 2025. Nelle prime dieci posizioni troviamo principalmente località di mare, ma non mancano le città.