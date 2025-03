Quali sono gli aeroporti italiani dove i voli costano di meno

Quali sono gli aeroporti meno cari d’Italia? A rivelarlo è una ricerca condotta dal ‘Corriere della Sera’ che ha passato in rassegna i prezzi medi per i voli in partenza e in arrivo degli scali italiani. In base alla ricerca è emerso che la tariffa media sui collegamenti nazionali nel 2024 è stata di 62 euro, mentre per i collegamenti tra il nostro Paese e l’Europa si è speso poco meno di 82 euro a tratta.