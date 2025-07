La nuova classifica delle città più e meno care d'Italia

I dati dell’Istat relativi all’inflazione tendenziale del mese di giugno del 2025 consentono di conoscere quali sono le città più e meno care d’Italia. Per ogni città è stato calcolato l’ammontare della spesa media aggiuntiva su base annuale di una famiglia tipo, composta da quattro persone. Sul fronte delle Regioni, in vetta alla graduatoria delle più costose troviamo il Trentino Alto Adige, seguita da Friuli Venezia Giulia e Lazio; inflazione più contenuta, invece, per il Molise, la Valle d’Aosta e la Sardegna.