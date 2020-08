Città peggiori e migliori nelle regioni d'Italia: le mappe virali

Negli ultimi giorni sono diventate virali sul web alcune mappe dell’Italia, che indicano il meglio e il peggio di ogni regione italiana. Tra queste, le mappe con le migliori e peggiori città in ogni regione d’Italia, così come anche quella con i migliori piatti regionali italiani, hanno attirato molti commenti e critiche sui social network.

Le migliori città di ogni regione d’Italia

Nella mappa che illustra le migliori città di ogni regione italiana figurano:

Abruzzo: Ortona

Basilicata: Matera

Calabria: Gioia Tauro

Campania: Amalfi

Emilia Romagna: Ferrara

Friuli-Venezia Giulia: Lignano Sabbiadoro

Lazio: Rieti

Liguria: Sanremo

Lombardia: Livigno

Marche: Ascoli

Molise: Termoli

Piemonte: Borgomanero

Puglia: Altamura

Sardegna: Sassari

Sicilia: Messina

Toscana: Portoferraio

Trentino-Alto Adige: Riva del Garda

Umbria: Orvieto

Val d’Aosta: Courmayeur

Veneto: Conegliano

Le scelte più discusse, in questa mappa delle città migliori di ogni regione d’Italia, sono state quelle di Conegliano in Veneto, Gioia Tauro in Calabria e Rieti nel Lazio, che, a causa dei tanti commenti, hanno conquistato le prime posizioni delle Tendenze in Italia su ‘Twitter’.

Le peggiori città di ogni regione d’Italia

Nella mappa che illustra le peggiori città di ogni regione italiana figurano:

Abruzzo: Pescara

Basilicata: Potenza

Calabria: Reggio Calabria

Campania: Napoli

Emilia Romagna

Friuli-Venezia Giulia: Monfalcone

Lazio: Roma

Liguria: Savona

Lombardia: Sesto San Giovanni

Marche: Macerata

Molise: Isernia

Piemonte: Nichelino

Puglia: Foggia

Sardegna: Carbonia

Sicilia: Vittoria

Toscana: Livorno

Trentino-Alto Adige: Trento

Umbria: Terni

Val d’Aosta: –

Veneto: Rovigo

In questo caso, ad attirare più commenti su ‘Twitter’ è stata la scelta di Rovigo come peggiore città del Veneto.

I migliori piatti o cibi di ogni regione d’Italia

Nella mappa che illustra i migliori piatti o cibi di ogni regione italiana figurano:

Abruzzo: arrosticini

Basilicata: salsiccia

Calabria: cacio cavallo

Campania: pizza

Emilia Romagna: piadina

Friuli-Venezia Giulia: frico

Lazio: cacio e pepe

Liguria: pesto

Lombardia: risotto alla milanese

Marche: olive ascolane

Molise: cavatelli

Piemonte: agnolotti dal plin

Puglia: orecchiette

Sardegna: seadas

Sicilia: arancini

Toscana: bistecca fiorentina

Trentino-Alto Adige: canederli

Umbria: salame

Val d’Aosta: fonduta

Veneto: radicchio

La decisione più controversa ha riguardato il Veneto: in molti su ‘Twitter’ hanno criticato la scelta del radicchio come migliore specialità della cucina veneta.