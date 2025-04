Chef Locatelli vuole aprire un ristorante in Italia: la location

Nel corso di un'intervista, chef Giorgio Locatelli ha rivelato di aver un sogno nel cassetto: aprire un ristorante in Italia. Spunta anche la location

Chef Locatelli vuole aprire un ristorante in Italia: un sogno nel cassetto per il giudice di MasterChef che dopo la chiusura del suo storico ristorante di Londra, ha già iniziato una nuova avventura in Inghilterra, senza però dimenticare il suo Paese d’origine.

Chef Locatelli e l’apertura di un ristorante in Italia: la location

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Giorgio Locatelli ha dichiarato che tra i suoi sogni nel cassetto c’è anche quello di aprire un ristorante in Italia, indicando la Puglia come location del locale.

“Un sogno nel cassetto? Un viaggio di sei mesi con Plaxy (la moglie di Locatelli, ndr) e un ristorante in Puglia, dove abbiamo casa – ha confessato il noto chef – ma adesso c’è ancora Londra“.

Come spiegato da Giorgio Locatelli, dunque, la location per il ristorante che al momento sogna di apre in Italia sarebbe la Puglia, dove risiede insieme alla moglie Plaxy Exton quando torna da Londra nel nostro Paese.

La casa di chef Locatelli in Puglia si trova in località Marina di Marittima, tra Castro e Tricase, in provincia di Lecce, distante appena tre minuti dalla meravigliosa baia di Acquaviva.

La chiusura dello storico locale di Londra e la nuova avventura

Il 31 dicembre del 2024, dopo 23 anni, ha chiuso i battenti la Locanda, storico ristorante stellato di Giorgio Locatelli a Londra. A tal proposito lo chef ha dichiarato: “Mi sento benissimo, è come se mi avessero tolto un peso dalla schiena. Eravamo aperti tutti i giorni con uno staff di 76-84 persone da gestire: troppa pressione. Il sabato dopo l’addio io e mia moglie Plaxy ci siamo resi conto che quello era il nostro primo weekend libero dal 2002”.

Terminato il capitolo Locanda, Locatelli ha iniziato subito a programmare la sua nuova avventura a Londra, una delle città dove si mangia meglio al mondo per Tripadvisor: per il 10 maggio è prevista l’inaugurazione del ristorante Locatelli’s alla National Gallery, insieme al Bar Giorgio e a un club.

Di questo nuovo progetto, Locatelli ha spiegato: “Abbiamo già 400 prenotazioni in attesa, ma sarà diverso, io dovrò motivare il personale, non pagarlo. A quello penseranno i partner e finalmente possono dedicarmi solo alla cucina”. Lo chef ha anticipato anche due piatti del menu, all’insegna della tradizione italiana: ci saranno sicuramente tagliatelle al ragù e maritozzi.

MasterChef e il legame con Cannavacciuolo e Barbieri

L’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ è stata un’occasione anche per parlare dell’edizione italiana di MasterChef, dove Giorgio Locatelli riveste il ruolo di giudice insieme ai suoi due colleghi Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

“MasterChef? Continuo finché mi diverto. Antonino è così come lo vedete, io e Bruno no. Io nella vita non sono severo. La mattina Bruno è come Liz Taylor, di pessimo umore. Antonino ogni tanto va in fissa con le sue auto”.

Il trio composto da Giorgio Locatelli, Antonino Cannvacciuolo e Bruno Barbieri è il più longevo di MasterChef Italia: i tre hanno guidato sette edizioni del programma e sono già proiettati verso l’ottava. Superato già il record che apparteneva al terzetto formato da Cracco, Bastianich e Barbieri, giudici nelle prime sei stagioni del popolare show.