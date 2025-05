Castello Tor Crescenza, location del compleanno di Chanel Totti

Chanel Totti per la festa del suo diciottesimo compleanno ha scelto lo storico Castello di Tor Crescenza, una location a pochi minuti da Ponte Milvio

Chanel Totti ha appena compiuto 18 anni e ha voluto celebrare questo importante traguardo con una festa esclusiva e memorabile. Il luogo prescelto non è casuale, ma ricco di significato per la sua famiglia: il maestoso Castello di Tor Crescenza a Roma. Un luogo che ha già ospitato momenti indimenticabili per i Totti. Qui, infatti, è avvenuta sia la festa di matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi sia il quarantesimo compleanno dell’ex Capitano della Roma. Ma non solo: il castello è da anni un punto di riferimento per eventi privati di lusso, cerimonie prestigiose ma è anche un set cinematografico.

Il compleanno di Chanel Totti al Castello di Tor Crescenza

Nata il 13 maggio 2007, Chanel è la seconda figlia di una delle coppie più celebri della scena italiana: l’ex calciatore Francesco Totti e la showgirl e conduttrice Ilary Blasi. Già da giovanissima è diventata un volto conosciuto sui social media: su TikTok e Instagram conta migliaia di follower. Per il suo diciottesimo compleanno Chanel Totti ha scelto di festeggiare al Castello di Tor Crescenza, una tenuta a Roma a pochi minuti da Ponte Milvio. La struttura può accogliere fino a 700 invitati e, secondo il portale Matrimonio.com, il costo per affittarla parte da circa 8.000 euro.

Questa è da anni una location perfetta per eventi esclusivi e il compleanno di Chanel Totti non è da meno. Tutta la festa è stata curata nei minimi dettagli. Al ricevimento hanno partecipato amici, familiari ma anche molti influencer e volti noti del mondo dello spettacolo. In totale si vocifera ci fossero quasi duecento invitati. Erano presenti anche entrambi i genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, con i loro rispettivi nuovi partner Noemi Bocchi e Bastian Muller. Per la serata sembra siano state messe da parte le vicende legate alla separazione che da mesi riempiono le pagine dei giornali e le bacheche social. Non potevano mancare anche il fratello maggiore Cristian Totti e la sorellina Isabel, l’ultima nata della coppia.

Il menu della festa è stato firmato dallo chef stellato Michele Deleo. La festeggiata non ha lasciato al caso nemmeno i suoi look per la serata. Nelle prime ore, per il ricevimento e la cena, aveva un lungo ed elegante vestito bianco a sirena. Per la seconda parte della sera, caratterizzata da musica con dj set, si è cambiata e ha preferito in questo caso un abito più corto per poter ballare e scatenarsi.

Il Castello di Tor Crescenza: storia, arte e celebrità

Il Castello di Tor Crescenza è un vero e proprio sito storico che negli ultimi anni è diventato location di lusso. Costruito attorno al XII secolo dal Marchese Francesco Crescenzi, sorge sulle fondamenta di un’antica torre di avvistamento romana. Nei secoli, la struttura è stata ampliata e impreziosita dalla famiglia Crescenzi, proprietaria del territorio, fino a diventare una delle residenze più affascinanti della Capitale. Al suo interno si trovano affreschi rinascimentali, statue e opere d’arte di inestimabile valore.

Oggi, il castello è uno dei luoghi più ambite per matrimoni, ricevimenti privati, meeting aziendali ed eventi. Il sito nel corso degli anni è stato apprezzato da molti personaggi influenti come Silvio Berlusconi, Leonardo Di Caprio ma anche Re Carlo d’Inghilterra. Negli anni, inoltre, ha ospitato anche produzioni cinematografiche e televisive: dal film “Il monaco di Monza” con Totò, a “Poveri ma ricchissimi” con Christian De Sica. Non sono mancate anche le fiction come “Le tre rose di Eva”, con protagonisti Anna Safroncik e Roberto Farnesi.