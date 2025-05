Un bar di Modena serve da tempo ai suoi clienti uno speciale caffè, il "caffè rovesciato", che è riuscito a conquistare molta popolarità nei social

Per milioni di italiani il caffè non è solo una bevanda ma un rito quotidiano e un momento irrinunciabile. Al bar o a casa, l’espresso servito nella classica tazzina è un momento essenziale nelle giornate di molti. A Modena, un piccolo bar ha deciso di reinterpretare questo rito creando il “caffè rovesciato”. Si tratta di una variante creativa dell’espresso tradizionale che ha conquistato migliaia di persone online e che potrebbe segnare una nuova tendenza nel mondo del caffè.

Cos’è il caffè rovesciato ideato da un bar di Modena

In piedi al bancone, in pausa lavoro o dopo pranzo, il caffè è un piacere semplice al quale molti non sanno rinunciare tanto che l’Italia, si colloca al settimo posto al mondo tra i Paesi che consumano più caffè. Il prezzo del classico espresso negli ultimi anni è aumentato sempre più ma gli italiani sembrano non voler cambiare questa abitudine. Alcuni bar hanno anche avviato alcune pratiche per diminuire il costo dell’espresso al cliente finale. Un locale in Molise, ad esempio, ha deciso di far pagare meno il caffè a chi si porta la tazzina da casa. Un bar nel cuore di Modena, invece, ha introdotto una variante creativa del caffè che si chiama il caffè rovesciato. Si tratta del Roman Bar un locale di quartiere che serve un caffè dalla ricetta semplice ma che è diventata ora un successo. Il caffè rovesciato, infatti, non richiede ingredienti speciali né attrezzature particolari. Si tratta di una piccola variazione nel procedimento che, però, cambia completamente l’esperienza.

La ricetta prevede di preparare per prima la schiuma del latte che viene montata fino a ottenere una consistenza cremosa e poi versata nella tazzina. Solo successivamente si aggiunge il caffè espresso caldo che scende lentamente attraverso la crema creando un effetto visivo suggestivo e dando origine a un sapore delicato. Non è un cappuccino, nemmeno è un macchiato. La cosa più interessante, però, è che questa modalità di preparazione non era stata pensata come un’invenzione rivoluzionaria. Come racconta il ‘Corriere della Sera’ la famiglia Nheri, attuale proprietaria del bar, ha detto che per loro si tratta di una pratica normale. Loro pensavano che fosse comune e diffusa in tutta la città. Solo quando il “caffè rovesciato” è diventato virale sui social si è scoperto che in molti non lo conoscevano.

Il caffè rovesciato ha conquistato i social

La vera svolta è arrivata per il caffè rovesciato con la pubblicazione di un video su Instagram da parte del food influencer Sensei Cibus, noto per raccontare curiosità e specialità legate al cibo italiano. Il suo reel, girato proprio al Roman Bar, ha superato il milione di visualizzazioni, ricevendo oltre 40 mila “mi piace” e più di 600 commenti.

Il video mostra, in pochi secondi, cos’è il caffè rovesciato ed è bastato per scatenare la curiosità degli utenti. Nei commenti molti utenti chiedono dove poterlo assaggiare mentre altri dicono che proveranno a farla a casa. È curioso notare come il Roman Bar non abbia, per ora, nemmeno una pagina social ufficiale. La fama, anche all’estero, è avvenuta in modo del tutto naturale grazie al video social che Sensei Cibus ha pubblicato in lingua inglese.