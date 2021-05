Bruno Vespa, noto giornalista della televisione italiana ha preso in affitto del terreno a Valdobbiadene per produrre una linea di Prosecco Docg. Non tutti sanno che Bruno Vespa è un grande appassionato di vini e in Puglia ha già aperto, con i suoi figli, una cantina chiamata Vespa Vignaioli.

Il Prosecco di Bruno Vespa

Dopo essersi innamorato dei vini pugliesi, Bruno Vespa ha deciso di intraprendere un nuovo progetto in Veneto. Il giornalista ha preso in affitto un ettaro di vigneti da Giancarlo Moretti Polegato, patron di Villa Sandi, nella zona di Valdobbiadene. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, situate in Veneto, rientrano nella Lista dei beni italiani Patrimonio UNESCO come paesaggio culturale.

Oltre ad essere zone dai panorami stupendi, queste colline producono anche uno dei vini più famosi non solo del Veneto, ma anche del nostro paese, ovvero il Prosecco DOCG. Bruno Vespa ha scelto di investire proprie in queste zone per produrre un Prosecco firmato da lui stesso, grazie al supporto dell’amico ed enologo Riccardo Cotarella, con cui già collabora nella sua cantina pugliese.

Il giornalista punta a produrre per la prossima stagione uno vino con metodo Charmat lungo che permetterà di avere un prodotto da un aroma accentuato e dal perlage fine. Come già citato, Vespa ha già investito in Puglia nel settore dei vini aprendo una cantina a Masseria Li Reni (Manduria – Avetrana) che si estende su circa 25 ettari di terreno.

I Vini dei VIP: le cantine delle star più famose

Bruno Vespa non è l’unico personaggio famoso ad avere interesse nel settore enologico. Il conduttore Gerry Scotti per omaggiare le zone dell’Oltrepò pavese, suo luogo di nascita, ha deciso di produrre una linea vino Gerry Scotti grazie alla collaborazione con l’azienda Giorgi di Canneto Pavese.

La cantante Gianna Nannini, invece, nelle colline vicino a Siena, dove ha trascorso la sua infanzia, produce presso la storica tenuta La Certosa il vino di Gianna Nannini. Anche Andrea Bocelli ha una sua etichetta, i cui vini vengono prodotti a Lajatico nella Val d’Era in provincia di Pisa.

Altri personaggi famosi che hanno deciso di investire nel settore del vino sono Zucchero che nella zona di La Spezia produce il vino di Zucchero Fornaciari, e Roberto e Tommaso Cavalli che gestiscono nella zona del Chianti la Tenuta degli Dei. Da ricordare anche Joe Bastianich (giudice di Master Chef) che possiede la cantina Bastianich nei colli orientali del Friuli e la cantina Tognazza Amata, fondata anni fa da Ugo Tognazzi a Velletri.

Tra i vip del calibro internazionale, invece, possiamo ritrovare il cantante Sting che possiede una tenuta di trecento ettari a Figline Valdarno, in Toscana, dove ha dato vita alla produzione biologica e biodinamica dei vini Sting.