Ora che l’estate è ormai un ricordo e prima che arrivi l’inverno con la sua dose di freddo, pioggia e neve, è tempo, in Italia, di organizzare gite fuori porta alla scoperta dei borghi più suggestivi da visitare nella stagione autunnale.

La lista dei migliori borghi che d’autunno diventano magici, riportata da ‘TgCom24’, include meraviglie in tutto il mondo, ma il nostro Paese è protagonista in Top 10 con ben quattro mete consigliate, suddivise tra Nord, Centro e Sud Italia.

La prima località italiana che incontriamo nella lista dei borghi magici d’autunno è Pienza, in Val d’Orcia, in provincia di Siena. Patrimonio dell’Umanità UNESCO, Pienza è considerata un esempio di “città ideale del Rinascimento”.

Il secondo borgo italiano che, nella stagione autunnale, diventa magico è Lerici, uno dei più famosi borghi marinari della Liguria, in provincia di La Spezia. Questo paesino affacciato sul suggestivo Golfo dei Poeti ha ospitato, negli anni, Lord Byron, Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley.

Anche Ricetto di Candelo, suggestivo borgo medievale in provincia di Biella in Piemonte, composto da circa 200 case colorate tra il rosso e il marrone, è uno dei borghi italiani magici d’autunno. Questo paese viene definito la “Pompei medievale del Biellese”, ma è anche conosciuto come il “borgo di Babbo Natale“, perché ogni anno lì si rivive l’atmosfera magica del Natale con iniziative a tema per grandi e bambini.

Infine, il quarto e ultimo borgo italiano inserito nella lista è Castelmezzano, paese dalla storia antica abbarbicato alle pendici delle montagne che compongono il complesso delle Dolomiti lucane, in provincia di Potenza. Gli amanti dell’adrenalina possono approfittare della visita a Castelmezzano per provare “Il Volo dell’Angelo”, adrenalinica zip-line che lo collega con Pietrapertosa.

I borghi magici d’autunno fuori dall’Italia, invece, sono dislocati nel mondo tra Asia, Europa e Africa: Zhenyuan, la “Venezia del Guizhou” in Cina; Shirakawa-Go, sito giapponese inserito dal 1995 nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO; Freudenberg, città medievale della Vestfalia in Germania; Göreme, villaggio in Cappadocia in Turchia, anch’esso patrimonio dell’umanità dell’UNESCO; Chefchaouen, città situata nel nord del Marocco, dalla caratteristica colorazione blu dei suoi edifici; Marsaxlokk, il “porto dello scirocco” a Malta.