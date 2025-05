Bandiere Blu 2025, le migliori spiagge sul lago in Italia

Alla scoperta dei Comuni lacustri in Italia che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu 2025: in totale sono 22, uno in meno rispetto all’anno precedente. Il trend, in leggero calo, andrebbe a indicare alcune difficoltà nel mantenere gli standard richiesti, evidenziando anche dei problemi legati alla qualità delle acque e alla gestione ambientale. La cerimonia di premiazione delle Bandiere Blu è andata in scena il 13 maggio presso la sede del Centro Nazionale delle Ricerche a Roma.

Ogni anno la Ong Fee assegna le Bandiere Blu dopo un’approfondita analisi che prende in esame i dati relativi alla qualità delle acque di balneazione e anche quelli che riguardano la gestione sostenibile del territorio. Alla fase di valutazione condotta da una Commissione, contribuiscono anche diversi enti istituzionali, come il Ministero del Turismo, Il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Istituto Superiore di Sanità, gli ordini dei Chimici e dei Fisici e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.