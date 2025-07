Dopo il matrimonio con Lauren Sánchez, Jeff Bezos avrebbe lasciato anche "un'importante mancia" all'hotel dove la coppia ha alloggiato in laguna

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia è stato senza dubbio uno degli eventi più chiacchierati delle ultime settimane. Il fondatore di Amazon, e uno degli uomini più ricchi al mondo, ha scelto la Laguna per celebrare le sue nozze con la giornalista Lauren Sánchez. Un matrimonio da sogno che ha attirato l’attenzione globale non solo per la lista di ospiti illustri, i party esclusivi e la location speciale, ma anche per l’impatto economico che ha avuto sulla città. In molti parlano ancora oggi delle cifre esorbitanti spese dalla coppia, ma anche della mancia che Bezos avrebbe lasciato all’hotel che ha ospitato la coppia.

La mancia lasciata da Bezos all’hotel Aman

Le nozze tra Bezos e Sánchez sono state celebrate venerdì 27 giugno sull’isola di San Giorgio Maggiore, scelta all’ultimo minuto dopo che i primi piani prevedevano un matrimonio a bordo del super yacht Koru. Motivi di sicurezza e logistica hanno portato la coppia a optare per l’isola, che è stata totalmente blindata per garantire riservatezza ai presenti. Nonostante il cambio di programma, l’evento si è svolto senza intoppi, confermandosi come uno dei matrimoni più esclusivi mai visti in Laguna. Molti sono stati i dettagli discussi per tempo come il menu del ricevimento, curato dallo chef italiano Fabrizio Mellino, il più giovane chef tre stelle Michelin d’Italia, la lista degli ospiti e l’intrattenimento.

Tra i gesti che più hanno sorpreso, però, negli ultimi giorni sta facendo molto parlare la mancia che Jeff Bezos ha voluto lasciare all’hotel di Venezia. Secondo indiscrezioni, il patron di Amazon avrebbe donato ben 45mila euro all’hotel Aman, la lussuosa struttura 7 stelle dove ha soggiornato durante i giorni delle nozze. La cifra sarebbe stata lasciata al momento del saldo del conto. Per gli americani è una prassi normale lasciare la mancia ma forse in pochi si aspettavano questa cifra. Questa mancia si aggiunge, infatti, ai circa 3 milioni di euro già spesi nella struttura. Mentre il costo totale delle nozze, secondo indiscrezioni, sarebbe stato tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Il matrimonio di Bezos a Venezia: costi e impatto economico per la città

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez non è stato solo un evento mediatico. L’intera organizzazione ha avuto un impatto economico diretto e indiretto che, secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo, si aggira intorno ai 957,3 milioni di euro. Una cifra impressionante, che corrisponde a circa il 70% dei ricavi annuali complessivi legati al turismo nella città lagunare. I benefici economici per Venezia sono stati notevoli, soprattutto in un periodo complesso per il turismo locale. Negli ultimi mesi la città aveva registrato un calo nei pernottamenti, un dato forse legato anche all’introduzione del ticket di ingresso.

L’arrivo di Bezos e dei suoi ospiti ha permesso di generare ricavi importanti per hotel, ristoranti, trasporti e servizi di sicurezza privati. Secondo Forbes, il budget complessivo per la cerimonia e i festeggiamenti a Venezia si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, tra hotel di lusso, noleggio di taxi, cene, party privati e la logistica necessaria a garantire la sicurezza e la privacy della coppia e dei loro 200 ospiti. Tra questi erano presenti star internazionali, imprenditori, politici e persino membri di famiglie reali.

In tutto questo sono mancate, però, le polemiche. In molti hanno criticato l’organizzazione delle nozze, parlando di “svendita della città agli oligarchi” e di un turismo sempre più esclusivo. Striscioni di protesta sono apparsi in vari punti della città in diverse giornate. In più il movimento “No Bezos” ha organizzato diverse manifestazioni ma anche sit-in di protesta.