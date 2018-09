Arezzo si trasformerà nella capitale europea dei matrimoni: la città toscana infatti è stata scelta come sede per la prossima EWPC (Exotic Wedding Planning Conference) un appuntamento di carattere mondiale dedicato agli operatori del settore.

Tre giorni (dal 2 al 4 giugno 2019) che nascono grazie all’accordi che la Fondazione Arezzo Intour ha stretto con Exito Media Concepts Private Ltd. Si tratta, quest’ultima, di una società indiana che crea rete intorno a tutto ciò che concerne il mondo dei matrimoni.

E quindi sarà la città toscana ad ospitare la prossima EWPC dove si incontreranno i più quotati wedding planner provenienti da tutto il mondo, nello specifico da ben 50 Paesi diversi.

Le precedenti edizioni si sono svolte, per ricordarne qualcuna, a Dubai, Goa in India e Barcellona. Ora il testimone passa alla città toscana.

Un’occasione importante e una vetrina di livello anche per raccontare le tipicità della Toscana e dello stile italiano a coloro che progettano il giorno più importante della vita per le coppie. E sarà anche il momento ideale per presentare “Arezzoweding” ramo della neonata DMO ovvero l’ente per la gestione della destinazione turistica, che avrà come scopo quello di riunire e proporre i servizi di tutti coloro che operano nel settore.

Marcello Comanducci, presidente della Fondazione Arezzo Intour, ha spiegato come siano sempre più numerosi gli stranieri che decidono di venire in Italia e in Toscana per dire “sì”. Secondo i numeri, di questo business in continua crescita, sembra che il 36 per cento di coloro che dall’estero vengono a sposarsi in Italia scelga proprio la regione Toscana.

“Per questo che, all’interno della Fondazione Intour, abbiamo costituito una “business unit” che si occuperà di coordinare i professionisti del wedding per entrare nel mercato in modo professionale e ben strutturato – ha affermato – . Ecco allora che l’EWPC rappresenta un’opportunità unica per presentare la nostra città e questo settore”. Arezzo è riuscita ad essere scelta come prossima capitale europea per ospitare il meeting confrontandosi anche con altre città. “Non è stato facile sostenere la candidatura ha concluso Comanducci – nei confronti di quella proposta da altre metropoli europee, ma grazie a un lavoro serrato, siamo riusciti a portare a casa questo meeting”.

La tre giorni è realizzata da Exito insieme alla Fondazione Arezzo Intour e in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo e la Camera di Commercio.