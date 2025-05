Aperitivo, la classifica dei drink alcolici preferiti in Italia

Durante il lancio di Aperitivo festival, un evento andato in scena a Milano da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025, sono stati presentati i dati Cga by Nielsen Iq che offrono una fotografia di uno dei momenti irrinunciabili per tanti italiani: l’aperitivo.

Oltre a rivelare quali sono i drink alcolici preferiti nel nostro Paese, dai dati è emerso che in cima alle location più gettonate per l’aperitivo troviamo i bar diurni (39%) davanti ai cocktail bar o locali dedicati (34%); seguono enoteche, trattorie e discobar (15%), ristoranti (13%), pub e birrerie (85%).

Oltre ai drink alcolici, per l’85% degli intervistati la proposta culinaria abbinata deve essere all’altezza e determina la scelta del locale per quasi il 40% dei consumatori. Per quanto riguarda gli analcolici, invece, i preferiti sono gli aperitivi in bottiglia, i cosiddetti ready to drink, seguiti dai cocktail a zero alcol in bottiglia e dai succhi di frutta.