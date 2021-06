L’associazione Mareamico torna a dare l’allarme: dopo il caso della scala dei Turchi ad essere in pericolo è la Collina di Pirandello ad Agrigento. Non si arrestano le frane e l’erosione della Collina del Caos e nonostante i 6 milioni stanziati dalla regione per i lavori l’associazione segnala che è tutto fermo.

Allarme erosione per la Collina di Pirandello

La Collina del Caos, conosciuta anche come la collina di Pirandello, ha mobilitato l’associazione Mareamico di Agrigento. Nonostante i 6 milioni stanziati dalla Regione per il recupero i lavori sono fermi e l’erosione marina insieme al dissesto idrogeologico fa arretrare la collina alla velocità di circa 2 metri all’anno. Nonostante i fondi stanziati non è ancora stato fatto nulla di concreto per cercare di rallentare o frenare il costante arretramento della costa che ha dato i natali a Luigi Pirandello.

Mareamico ha dichiarato: “La Regione Sicilia aveva stanziato 6 milioni di euro per monitorare la collina ma, ad oggi, nulla di concreto è stato realizzato per cercare di frenare questo lento ma costante arretramento della costa. Oltre che diverse case, rischia di crollare in mare anche la strada statale 640, che passa proprio sopra la collina e che in un tratto dista meno di 10 metri dalla frana”. A causare preoccupazione non è solo il danno artistico e naturalistico ma anche la vicinanza delle auto che viaggiano a ridosso della collina che frana.

Il dissesto idrogeologico della costa agrigentina

La collina del Caos, nota per essere il luogo in cui ha vissuto Pirandello e in cui giacciono le ceneri dell’autore è tornata al centro della cronaca per un’altra frana che dimostra quanto sia rapido l’arretramento della costa che raggiunge i 2 metri all’anno di velocità. Questa purtroppo non è l’unica zona colpita della costa agrigentina; la zona fortemente colpita dal dissesto idrogeologico ha visto un arretramento della costa in più punti, ad esempio ad Eraclea Minoa dove sono stati avviati lavori per evitare che la situazione possa peggiorare. I fondi, stanziati anche per la Collina del Caos, potrebbero servire per avviare i medesimi lavori di consolidamento dei costoni. Mareamico è un’associazione molto attenta al territorio: oltre alla denuncia del caso legato alla collina di Pirandello, ha denunciato i crolli alla Scala dei Turchi e il crollo della Grotta delle Piscine conosciuta anche come “La Madonnina”.