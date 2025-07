Alicia Keys ha visitato il castello di Montalto Pavese in vendita tra le colline dell’Oltrepò Pavese e potrebbe valutare l’acquisto: il motivo

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Negli ultimi giorni, un’immagine ha riacceso la curiosità attorno a uno dei manieri più affascinanti dell’Oltrepò pavese: lo scatto ritrae Alicia Keys, artista di fama internazionale, affacciata da uno dei balconi del castello di Montalto Pavese, un luogo ricco di storia, oggi in vendita. Le voci su un suo possibile interesse si sono subito diffuse e hanno coinvolto stampa, amministrazione locale e residenti.

Perché Alicia Keys potrebbe comprare il castello di Montalto Pavese

Il castello di Montalto Pavese, dimora seicentesca edificata su resti medievali, è ancora presente tra le proposte di Lionard Luxury Estate, agenzia immobiliare specializzata in residenze di pregio. Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, l’annuncio recita: “il Castello edificato nel 1593 sui resti di un’antica rocca del 1200 alle porte di Milano”. Anche se Milano non è proprio vicina, dato che ci sono oltre 90 chilometri di distanza, il castello resta una delle dimore storiche più affascinanti del territorio.

Le ragioni che potrebbero aver spinto la cantante americana a valutare l’acquisto del Castello di Montalto non sono ufficiali, ma alcune ipotesi affondano le radici nel suo passato familiare. Alicia Keys, all’anagrafe Alicia Augello Cook, ha origini italiane da parte materna: la famiglia della madre Teresa proveniva dalla Sicilia e dalla Calabria, rispettivamente da Sciacca e Lamezia Terme.

Un ritorno alle radici, dunque, che potrebbe coniugarsi con la volontà di creare un rifugio personale o addirittura un centro culturale e creativo immerso nella quiete collinare dell’Oltrepò.

Secondo alcune fonti locali, l’artista, che è vincitrice di 17 Grammy e icona della musica soul e R&B, sarebbe interessata a trasformare il maniero non solo in residenza estiva, ma anche in sede per una futura casa di produzione. A rafforzare questa ipotesi, una foto che la ritrae sul balcone del piano nobile, durante una recente visita.

Alcuni residenti sostengono di aver avvistato Alicia Keys durante una visita alla tenuta, mentre dal Municipio confermano soltanto l’arrivo delle voci, senza alcuna comunicazione ufficiale. Un altro sopralluogo sarebbe previsto per inizio settembre.

Quanto costa il castello di Montalto Pavese

Imponente e ricco di storia, il castello di Montalto si sviluppa su una superficie di circa 7.000 metri quadrati e necessita di alcuni interventi di ristrutturazione. Dispone di 55 camere da letto e altrettanti bagni, un parco di 270 ettari attraversato da una strada privata di tre chilometri, scuderie con carrozze d’epoca, una terrazza con vista panoramica e due giardini: uno all’italiana, con statue mitologiche, e uno all’inglese, popolato da roveri e larici.

Il complesso è dotato di quattro torri, una cappella privata, pergolati, scale scenografiche e arredi che raccontano le epoche attraversate dal maniero. La struttura sorge su un’altura da cui, nelle giornate più limpide, è possibile scorgere il Monte Rosa, il Monviso e i rilievi prealpini.

Attualmente, l’edificio è di proprietà del conte Balduino, ma da tempo non viene più abitato stabilmente. Salvo occasioni speciali, come le Giornate FAI (l’ultima risale allo scorso maggio), l’accesso non è consentito. Il valore della residenza non è stato pubblicamente dichiarato sul sito dell’agenzia, ma fonti locali stimano un prezzo compreso tra gli 8 e i 10 milioni di euro.