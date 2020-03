Alessandro Borghese Kitchen Sound torna in versione social

Aspettando di tornare in tv con la nuova edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, lo chef tra i più amati d’Italia ha presentato la prima versione social del programma che coniuga alta cucina e musica.

Da lunedì 16 marzo, Alessandro Borghese dà appuntamento a fan e follower sulle sue pagine Facebook e Instagram, dove, attraverso videoclip brevi e frizzanti, continua a svelare i segreti della preparazione dei piatti della tradizione con un pizzico di innovazione.

Il format prevede tre pillole della durata di un minuto e trenta ciascuna, attraverso le quali il celebre chef e conduttore televisivo mostra come realizzare ricette semplici e gustose o un po’ più elaborate, che ciascuno può personalizzare anche in base agli ingredienti che ha nel frigorifero.

Nel primo appuntamento social, Borghese si è rivolto alle famiglie con bambini, dedicando loro gli gnocchi alla sorrentina, la pasta mischiata con verdure miste e croste di parmigiano e un plumcake con arance caramellate. Tra le ricette tematiche giornaliere ci saranno anche quelle per i single e uno spazio dedicato al mangiar sano.

Anche sui canali social di Alessandro Borghese Kitchen Sound, lo chef più rock della televisione italiana continuerà a dispensare suggerimenti preziosi e svelerà alcune particolari curiosità nella rubrica “I segreti di Ale”.

Il programma televisivo nasce come un progetto crossmediale ideato e realizzato da Level33, società di produzione video per tv e web che, insieme alla AB Normal – Eatertainment Company di Alessandro Borghese, ha messo in piedi un evento unico nel suo genere, che per la prima volta coinvolge il pubblico a 360 gradi.

In oltre 600 puntate, lo chef eclettico ha raccontato e preparato i piatti della tradizione reinventati in chiave moderna, il tutto a ritmo di musica, offrendo agli spettatori una vera e propria videoenciclopedia culinaria, dove i brani musicali scelti dalla playlist personale del titolare del ristorante milanese “AB – il lusso della semplicità” accompagnano la realizzazione di ricette a tema.

Anche sui social, come in tv, i fan di Alessandro Borghese Kitchen Sound hanno l’opportunità di scoprire alcuni dei segreti dello chef, che svela quali errori evitare in cucina e fornisce consigli preziosi per rendere unico anche il piatto più semplice.