Alessandro Borghese e il futuro di 4 Ristoranti: c'è l'annuncio

Alessandro Borghese durante un'intervista ha parlato del fatto che 4 Ristoranti compie dieci anni di successi ma anche del futuro della trasmissione

Alessandro Borghese chef e conduttore, ha portato 4 Ristoranti al successo costruendo, puntata dopo puntata, un format che ha conquistato il pubblico grazie a un mix perfetto di cucina, viaggio, emozione e competizione. In onda dal 2015 su Sky e in chiaro su TV8, il programma è ormai un classico della televisione italiana. Quest’anno, 4 Ristoranti di Borghese ha festeggiato dieci anni di successi con eventi speciali, puntate celebrative e, soprattutto, un importante annuncio sul futuro.

Borghese rivela il futuro di 4 Ristoranti

Durante un’intervista rilasciata a Stories, che andrà in onda su Sky TG24, Alessandro Borghese ha parlato a cuore aperto del percorso fatto e della direzione che intende prendere con il suo programma 4 Ristoranti. Indiscrezioni su quanto confidato dallo chef durante l’intervista si possono intanto avere da ‘Leggo’: “Vedo tanto divertimento, tanto sacrificio, tanta fatica, tanto viaggiare, tante risate, tanta Italia meravigliosa da scoprire, tante persone che ci hanno voluto bene quando siamo arrivati nei borghi, nelle città o nei paesi.”

Il conduttore ha anche sottolineato il ruolo fondamentale del team che lavora con lui. Lo chef si è poi lasciato scappare la notizia più attesa, ovvero che il programma continuerà ancora per diversi anni. Borghese ha confermato che 4 Ristoranti continuerà per altri dieci anni. Non un semplice rinnovo, ma una vera e propria dichiarazione: “Vedo altri dieci anni così!”, ha riportato ‘Leggo’. Una decisione importante, che sembra arrivare dopo una lunga riflessione, anche personale.

Borghese aveva già parlato tempo fa in un’altra intervista dei traguardi raggiunti con questa trasmissione. Più di 130 episodi realizzati, oltre 500 ristoratori coinvolti da Nord a Sud, 8 puntate internazionali, tra cui Edimburgo, Hong Kong e Barcellona. In dieci anni Borghese ha visitato circa 480 ristoranti, assaggiato quasi 2.000 dessert (molti dei quali tiramisù) e assegnato 14 “zero” e 22 “dieci”, senza contare le 46 classifiche ribaltate all’ultimo voto.

Dieci anni di 4 Ristoranti: festeggiamenti ed episodi speciali

Il decennale di 4 Ristoranti è stato celebrato in grande stile. Il 14 maggio 2025, a Milano, in Piazza dei Mercanti, a pochi passi dal Duomo, si è tenuto un evento speciale aperto al pubblico. Un’occasione unica per fan e appassionati che hanno potuto incontrare Borghese in un meet & greet gratuito, scattare foto, ricevere autografi e assaggiare biscotti artigianali creati per l’occasione. A coronare la festa, una torta da record che ha attirato centinaia di appassionati.

Sul fronte televisivo, Sky ha lanciato tre puntate speciali per celebrare il traguardo. Dopo la sfida tra le migliori pizzerie contemporanee d’Italia, vinta dalla Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a San Leucio (Caserta), è andata in onda una seconda puntata celebrativa ambientata a Roma. In questo caso c’è stato anche un ospite speciale: il comico Lillo. Lillo e chef Borghese sono stati protagonisti di una gara pensata per eleggere la migliore osteria della Capitale. Anche in questa occasione, Alessandro Borghese ha ribaltato il risultato con i suoi voti. Alla fine la vittoria è andata all’Hostaria 100Celle di Marcello, con 116 punti totali. Ora i fan attendono con impazienza la terza puntata speciale, in onda giovedì 22 maggio, che vedrà in gara quattro ristoratori da quattro regioni diverse: Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia. Il tema della sfida in questo caso sarà realizzare la migliore pasta fresca d’Italia.