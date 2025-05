Il programma 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borhese compie 10 anni e per l'occasione viene organizzata una festa speciale a Milano con torta.

Dieci anni, più di 130 puntate, oltre 500 ristoratori messi alla prova e una marea di sfide che hanno acceso discussioni e alimentato la passione degli spettatori. Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, prodotto da Banijay Italia, è molto più di un semplice programma televisivo: è diventato un appuntamento fisso per gli amanti del buon cibo e del viaggio. Il format è semplice e irresistibile: quattro ristoratori della stessa area geografica si sfidano per decretare chi offre la migliore esperienza gastronomica complessiva. A giudicare il migliore sono loro stessi, dando voti su location, servizio, menu e conto. Ma la valutazione finale spetta a Chef Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare il risultato, rendendo ogni episodio ricco di suspense fino all’ultimo.

4 Ristoranti compie 10 anni: la festa a Milano

A dieci anni dal suo debutto, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese si conferma uno dei programmi più amati del piccolo schermo. Si contano più di 130 episodi girati, 8 puntate internazionali (tra cui Lisbona, Edimburgo, Fuerteventura, Hong Kong, Monaco e Barcellona), e oltre 500 ristoratori coinvolti. La trasmissione ha fatto il giro d’Italia, da Cremona a Trani raccontando non solo la gastronomia italiana ma anche borghi nascosti e scoprendo talenti in cucina. Il suo stile ironico, elegante e diretto ha conquistato il pubblico e dato al programma un’identità inconfondibile. Come ha raccontato tempo fa in un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’ nel corso degli anni, Borghese ha mangiato in più di 480 ristoranti in giro per la nostra penisola. Inoltre, ha assaggiato quasi 2.000 dessert (1.200 erano tiramisù), ha attribuito 14 “zero” e 22 “dieci” ai ristoratori. Non mancano i colpi di scena: 46 volte lo chef ha cambiato la classifica finale.

Per celebrare il decennale di 4 Ristoranti, mercoledì 14 maggio 2025, a Milano verrà organizzato un evento a Piazza dei Mercanti, a pochi passi dal Duomo. A partire dalle ore 12:00, Alessandro Borghese incontrerà il pubblico per un meet & greet gratuito. Ma il momento clou della giornata è previsto con l’arrivo di una torta da record che rimarrà poi in piazza tutto il giorno permettendo ai fan di scattare selfie e foto. Ci saranno, poi, anche biscotti artigianali realizzati proprio per l’occasione e serviti in Piazza.

Tre puntate speciali per i 10 anni di 4 Ristoranti

La festa non finisce con la festa in Piazza a Milano. In occasione del decennale, 4 Ristoranti ha messo in programma tre puntate-evento speciali. La prima è già andata in onda il 22 dicembre 2024 e ha decretato la migliore pizzeria contemporanea d’Italia. A vincere è stata Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a San Leucio (Caserta). In seconda posizione si è piazzato Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci Pizzeria e Antonio Pappalardo de I Cascina dei Sapori. Una sfida di altissimo livello che ha celebrato una delle eccellenze italiane più amate: la pizza.

Per la seconda puntata speciale è previsto che, per la prima volta nella storia del programma, un ospite d’eccezione partecipi a 4 Ristoranti. In questo caso il protagonista sarà Lillo, attore e comico amatissimo. Insieme la coppia Lillo- Borghese andrà alla ricerca della migliore osteria di Roma. Giovedì 22 maggio 2025, infine, andrà in onda l’ultima puntata speciale con una sfida unica: quattro ristoratori da quattro regioni diverse (Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia) si confrontano per decretare chi produce la migliore pasta fresca d’Italia. Una puntata che si preannuncia ricca di emozioni.