4 Ristoranti di Alessandro Borghese è approdato a Roma per una puntata speciale con il comico Lillo dove è stata decretata la migliore osteria

Il 2025 segna un traguardo importante per uno dei programmi più iconici e amati della televisione italiana: “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese compie 10 anni. Da un decennio, il celebre chef e conduttore accompagna gli spettatori in giro per l’Italia (e non solo), alla scoperta delle migliori cucine regionali, tra rivalità accese, piatti da gustare con gli occhi e immancabili colpi di scena. Un format che ha saputo conquistare pubblico e critica, diventando un cult del piccolo schermo. Per celebrare il decennale del programma, la produzione ha ideato tre puntate speciali. La prima è andata in onda a dicembre, la seconda giovedì 15 maggio e ha visto protagonista Borghese insieme al comico Lillo.

Puntata speciale di 4 Ristoranti con Lillo: partecipanti e vincitore

Dopo la sfida per la migliore pizzeria contemporanea d’Italia, vinta dalla Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a San Leucio (Caserta), è andata in onda una puntata altrettanto originale di “4 Ristoranti”. Questa volta c’era ospite speciale il comico Lillo, protagonista assoluto di una sfida tutta romana per eleggere la miglior osteria della Capitale. In gara quattro locali che rappresentano l’anima popolare e autentica della Capitale. Hostaria 100Celle, situata appunto a Centocelle, ha riportato in vita la vecchia trattoria di quartiere, puntando su piatti della tradizione romana e sapori delle nonne. C’era poi Osteria degli Stolti a Torpignattara, un locale familiare ma dal tocco moderno, che mescola elementi fusion alla cucina romana classica. Terzo locale in gara Dall’Amicone – Cucina di quartiere che offre cucina casalinga e un’atmosfera autentica. Infine, in gara c’era La Certosa che è un locale tranquillo e rustico noto per i suoi tonnarelli con cozze e pecorino.

Come di consueto, Borghese ha valutato le cinque categorie classiche del format: Location, Menù, Servizio, Conto e Special, che in questo caso era il filetto di baccalà alla romana. Lillo ha avuto un ruolo inedito e cruciale: ha assegnato un bonus di 5 punti, il cosiddetto “Bonus Lillo“, che ha potuto attribuire a uno solo dei partecipanti al termine delle cene. La sua scelta è ricaduta su La Certosa, di Loredana, per l’atmosfera accogliente e i sapori sinceri. La classifica provvisoria ha visto Loredana in testa con 84 punti, seguita da Marcello di Hostaria 100Celle con 82, Emiliano (Osteria degli Stolti) con 80, e Alberto (Dall’Amicone) con 70. Ma, come spesso accade, lo chef Borghese ha ribaltato il risultato finale con i suoi voti personali. Con l’aggiunta dei punti dello chef Hostaria 100Celle di Marcello ha vinto la puntata con 116 punti totali.

Dieci anni di “4 Ristoranti”: un successo senza precedenti

A dieci anni dal debutto, “4 Ristoranti” si conferma un punto fermo nella programmazione televisiva italiana. Il programma ha collezionato più di 130 episodi, 8 puntate internazionali (tra cui Edimburgo, Hong Kong e Barcellona), e ha coinvolto oltre 500 ristoratori da Nord a Sud della penisola. Ogni puntata è un piccolo viaggio gastronomico e culturale che racconta non solo i piatti, ma anche le storie dei ristoratori, le tradizioni locali e le trasformazioni in atto nella ristorazione italiana. Come ha dichiarato Borghese in un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’, in questi anni ha visitato oltre 480 ristoranti, assaggiato quasi 2.000 dessert (di cui ben 1.200 tiramisù!) e assegnato 14 “zero” e 22 “dieci”. Non sono mancati colpi di scena, con 46 classifiche ribaltate all’ultimo voto.

Per celebrare il decennale, il 14 maggio 2025, Milano ha ospitato un evento speciale in Piazza dei Mercanti. A pochi passi dal Duomo, Borghese ha incontrato fan e appassionati in un meet & greet gratuito, tra foto, autografi, biscotti artigianali creati per l’occasione e una torta da record. Ora fan e appassionati attendono la terza puntata speciale che andrà in onda Giovedì 22 maggio. In questa si prevede una sfida speciale unica: quattro ristoratori da quattro regioni diverse (Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia) saranno in gara per decretare chi produce la migliore pasta fresca d’Italia.