A Venezia l'Agenzia del Demanio offre a nuovi investitori due isole: il Forte Sant’Andrea e Casa Madonna Nicopeja sull’isola del Lido

La Laguna di Venezia simbolo di bellezza noto in tutto il mondo e sito patrimonio UNESCO, potrebbe cambiare presto volto. Due isole della laguna sono state ufficialmente inserite tra i circa 400 immobili dello Stato che l’Agenzia del Demanio ha messo a disposizione di investitori pubblici e privati attraverso la piattaforma digitale “Crea valore, investi con noi”. L’iniziativa, pensata per favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, mira a dare nuova vita a spazi spesso dimenticati, trasformandoli in centri culturali, strutture ricettive, residenze universitarie o nuovi progetti sociali.

Due isole veneziane disponibili per nuove operazioni di valorizzazione

Sono circa 400 gli immobili di proprietà dello Stato resi disponibili per progetti di riqualificazione e valorizzazione. L’Agenzia del Demanio, infatti, ha lanciato una nuova iniziativa di investimento con l’obiettivo di recuperare beni non più utilizzati. A Venezia, Forte Sant’Andrea è una delle due proprietà offerte dal Demanio. Il Forte è situato sull’isola omonima nella Laguna Nord ed è uno dei più affascinanti esempi di architettura militare veneziana. Costruito a metà del Cinquecento sulle fondamenta di strutture difensive risalenti al secolo precedente, il forte era stato edificato per proteggere l’ingresso via mare alla Serenissima. Con il tempo il complesso è stato anche una prigione tanto che qui è stato richiuso a lungo anche Giacomo Casanova, che durante la sua permanenza qui ha scritto le sue memorie. Oggi, questo complesso storico si estende su circa 2,5 ettari, con una torre centrale, batterie di cannoni e oltre 300 metri di mura affacciate direttamente sull’acqua.

Già nel 2023 l’Agenzia del Demanio aveva condiviso un avviso per la ricerca di manifestazioni d’interesse “per acquisto in proprietà o concessione di valorizzazione di lunga durata” dell’isola. Ma poi non si era più fatto nulla. Ora il Forte Sant’Andrea rientra nel progetto “Crea valore, investi con noi” che l’Agenzia del Demanio ha messo online tramite apposita piattaforma. Il principio guida per chi vuole investire è di seguire una progettazione sostenibile in linea con il delicato equilibrio della laguna.

La seconda proprietà offerta agli investitori è Casa Madonna Nicopeja che si trova sull’isola del Lido, in località Alberoni, ed è raggiungibile dalla terraferma o dal trasporto pubblico acqueo. Un tempo sede di una fondazione religiosa per l’accoglienza di persone con disabilità, la struttura è dismessa dal 2018. Casa Madonna Nicopeja si trova circondata da uno splendido paesaggio naturale grazie alla presenza di un’oasi naturalistica con piste ciclabili e percorsi nel verde. Anche in questo caso, il principio sarà quello della sostenibilità ambientale e sociale, con particolare attenzione alla valorizzazione del contesto naturale che circonda la struttura.

Il progetto del Demanio per la valorizzazione degli immobili pubblici

Le due isole veneziane fanno parte di un più ampio progetto lanciato dall’Agenzia del Demanio per valorizzare quasi 400 immobili pubblici in tutta Italia. Tra questi si trovano non solo isole e strutture storiche, ma anche caserme dismesse, stazioni ferroviarie, ex conventi, abbazie e ville abbandonate. Per ora queste proprietà non vengono messe in vendita ma si cerca investitori per riqualificarle e valorizzarle. L’obiettivo è proporre questi beni in gestione a lungo termine, dove l’investitore si impegna a riqualificare e valorizzare l’immobile nel rispetto della sua identità e del territorio in cui si inserisce.

Nel sito dell’Agenzia del Demanio oltre a trovare tutte le informazioni sul progetto “Crea valore, investi con noi” si possono trovare anche altre due iniziative: “Immobili di proprietà e in uso dello Stato” e “Piani città”. Anche queste permettono di esplorare il patrimonio immobiliare pubblico tramite mappe interattive e schede dettagliate, offrendo una panoramica ampia e aggiornata sulle opportunità disponibili a investimenti e riqualificazioni.