L'Agenzia del Demanio ha avviato un'iniziativa, tramite apposita piattaforma, che mette a disposizione di investitori siti e immobili in disuso

L’Italia è un Paese che vanta una vasto patrimonio storico, architettonico e culturale: castelli, abbazie, caserme, ex conventi, palazzi nobiliari, ville e persino isole. Tra tutti questi tesori, però, ci sono anche molti siti abbandonati che attendono solo di essere riscoperti e valorizzati. E proprio per rimettere in circolo questi beni pubblici, offrendo loro una seconda vita, l’Agenzia del Demanio ha lanciato un ambizioso progetto: “Crea Valore, investi con noi”. Questa piattaforma digitale è stata pensata per attrarre investitori interessati a recuperare e rilanciare edifici di grande valore storico, culturale o strategico.

Da Tor Vergata a Venezia: gli immobili protagonisti del progetto

Il cuore dell’iniziativa lanciata dall’Agenzia del Demanio è rappresentato da quasi 400 immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale, accuratamente mappati e descritti sulla piattaforma online. Alcuni di questi sono veri e propri simboli del patrimonio architettonico italiano, luoghi iconici o di forte potenziale, da tempo dimenticati. Tra i più suggestivi c’è senza dubbio l’area di Tor Vergata, a Roma, teatro della Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, che include anche la celebre “Vela” di Santiago Calatrava, un’opera mai completata. A Roma, oltre è coinvolta anche la zona di Porta Portese, una delle aree più vive della capitale famosa per il suo mercato.

A Torino, spicca la Basilica di Superga, uno dei simboli del capoluogo piemontese, con un’area complessiva di 13 mila metri quadrati sulla collina che si affaccia sulla città. A Milano, nel cuore della città, l’Agenzia del Demanio propone il Palazzo del Senato, un edificio di prestigio inserito in un contesto urbano, a pochi passi dai Giardini Montanelli. Tra i beni di pregio figura anche l’Abbazia di San Cassiano, in Umbria, un’antica struttura monastica incastonata tra le colline umbre.

Non mancano neppure le isole. Davanti a Venezia, l’iniziativa coinvolge due isole: Forte Sant’Andrea e Casa Madonna Nicopeja, luoghi affascinanti immersi nella laguna veneziana. Il Forte Sant’Andrea si trova sull’isola omonima e rappresenta uno degli esempi più suggestivi di architettura militare veneziana. Già nel 2023 l’Agenzia del Demanio aveva pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse, proponendo l’isola sia in vendita sia in concessione a lungo termine. L’iniziativa, però, si era poi interrotta. Oltre a questi, l’elenco include vecchie stazioni ferroviarie, caserme dismesse, alloggi militari, colonie marine e strutture industriali. Sono diversi gli edifici oggi in disuso ma che, attraverso investimenti mirati, possono tornare a essere parte integrante del tessuto urbano.

“Crea Valore, investi con noi”: come funziona l’iniziativa del Demanio

L’iniziativa “Crea Valore, investi con noi” nasce con l’obiettivo di offrire opportunità di investimento nel patrimonio immobiliare dello Stato, con formule che non prevedono (per ora) la vendita diretta degli immobili, ma solo la gestione a lungo termine. Gli edifici selezionati vengono proposti agli investitori attraverso una piattaforma digitale, dove ogni immobile è geolocalizzato e corredato di foto e schede tecniche. L’obiettivo è attirare investitori pronti a riqualificare questi beni, adattandoli a nuovi usi compatibili con la loro storia e con i contesti in cui sono inseriti.

Il progetto dell’Agenzia del Demanio, inoltre, si inserisce all’interno di un ecosistema più ampio che include altre due iniziative complementari. La prima è “Immobili di proprietà e in uso dello Stato” che consente di esplorare il patrimonio immobiliare attualmente utilizzato da enti pubblici, offrendo un censimento dettagliato delle proprietà statali. La seconda iniziativa è “Piani Città“: una mappa interattiva che evidenzia aree urbane coinvolte in progetti di rigenerazione o trasformazione, anche in collaborazione con Comuni e Regioni.