Polemica tra la Regione Sardegna il Demanio in merito ai progetti di valorizzazione economica di bene pubblici statali del Parco dell'Asinara

La Regione Sardegna si oppone ai progetti di valorizzazione economica di bene pubblici statali sull’isola dell’Asinara decisi dall’Agenzia del Demanio. Al centro della contestazione c’è la promozione di partenariati pubblico-privati nella località di Cala Reale senza il coinvolgimento delle istituzioni regionali.

Isola dell’Asinara, Regione Sardegna contro l’Agenzia del Demanio

Rosanna Laconi, Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente, ha deciso di opporsi alla decisione dell’Agenzia del Demanio riguardo la gestione delle strutture del Parco dell’Asinara sull’ex isola carcere: “Qualsiasi proposta di valorizzazione – si legge su ‘Ansa’ – deve avvenire nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, della sostenibilità ambientale e soprattutto del diritto della Sardegna a decidere del proprio patrimonio. Ogni atto unilaterale in tal senso è respinto con decisione”.

Le parole dell’Assessore della Regione Sardegna sono arrivate dopo la decisione del Demanio di promuovere partenariati pubblico-privati per la valorizzazione economica di beni pubblici statali, tra cui due immobili situati proprio sull’isola dell’Asinara, a Casa reale: “Tali operazioni – ha spiegato la Laconi – se avviate senza una piena concertazione istituzionale non sono accettabili e non trovano fondamento né giuridico né tecnico”.

La contestazione da parte della Regione, come si legge su ‘Sardinia Post’, si fonda su un preciso riferimento normativo: l’articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna che prevede il trasferimento gratuito alla Regione dei beni statali che abbiano cessato di svolgere una funzione governativa.

La Laconi ha precisato che “come previsto dallo Statuto speciale della Regione Sardegna, i beni immobiliari e demaniali dello Stato che hanno cessato la loro funzione istituzionale devono essere trasferiti alla Regione. In nessun caso possono essere concessi a privati senza la previa intesa con le autorità regionali competenti”.

I problemi del Parco Nazionale dell’Asinara

La Regione Sardegna è proprietaria della quasi totalità dell’isola dell’Asinara ed è anche titolare delle infrastrutture essenziali come le reti idriche, fognarie e i trasporti. La situazione infrastrutturale della località Cala Reale, nelle planimetrie ufficiali del Parco dell’Asinara, appare precaria.

Sono diversi i problemi da risolvere, a partire da quelli relativi all’approvvigionamento idrico che è garantito solamente da un pozzo di acqua grezza; l’assenza di una rete fognaria completa, inoltre, impone il trasferimento dei reflui tramite autobotte a una distanza di quattordici chilometri. Per non parlare del servizio idrico integrato, ancora in fase di avvio.

L’Assessore Rosanna Laconi, a tal proposito, ha dichiarato: “Proposte di riuso isolate, non coordinate con la programmazione regionale, sono tecnicamente infondate e insostenibili dal punto di vista ambientale. La valorizzazione non si fa con gli annunci, ma con pianificazione, risorse pubbliche e partecipazione delle comunità”.

A sostegno della posizione presa da parte dell’assessorato è arrivata anche la mozione presentata dai gruppi di maggioranza in Consiglio Regionale. La mozione chiede di fermare l’iter avviato dall’Agenzia del Demanio e al tempo stesso di attuare in modo pieno lo Statuto speciale. La Giunta regionale rivendica la titolarità dei beni, e il diritto di esercitare la propria autonomia nella gestione del territorio, in modo particolare in un’area ad alto valore ambientale come il Parco dell’Asinara, vero e proprio paradiso naturale dove qualche estate fa è stata avvistata una balenottera.