A Roma sono stati avvistati Alessandro Borghese e il van della sua trasmissione 4 Ristoranti: rischio di multa per il mezzo parcheggiato sulle strisce

Lo chef Alessandro Borghese è stato avvistato a Roma,: il van della trasmissione ‘4 Ristoranti’ ha fatto capolino a Centocelle, dove ha suscitato la curiosità degli abitanti del quartiere capitolino, provocando anche qualche malumore visto che il mezzo era parcheggiato sulle strisce pedonali.

Borghese avvistato a Roma: rischio multa per il van di 4 Ristoranti

La presenza di Borghese a Roma non è casuale: nella Capitale sta girando una nuova puntata del popolare show televisivo ‘Alessandro Borghese – 4 Ristoranti’ che in ogni puntata vede sfidarsi quattro ristoratori di una città o di una determinata zona d’Italia.

Il noto chef si è fatto vedere a Centocelle, prima in via delle Acacie e poi in via Tor de’ Schiavi presso un ristorante-pizzeria: i locali che si sfideranno nella puntata oggetto di riprese dovrebbero trovarsi tutti tra Centocelle e Tor Pignattara.

Oltre a destare la curiosità degli abitanti del quartiere romano, tra chi lo ha paparazzato dai balconi dei palazzi e chi ha scattato una foto quando ormai la luce del giorno era andata via, c’è anche chi si è indignato perché il van della trasmissione era parcheggiato sulle strisce pedonali.

La foto del mezzo di trasporto parcheggiato dove non potrebbe, è finita sul web dove ha fatto incetta di commenti: la maggior parte sono di utenti romani che hanno dato sfogo a tutta la loro proverbiale ironia. “Mo’ gli fanno pure la multa” ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato con “Voto diesci!”, facendo il verso a uno dei tanti tormentoni del programma tv.

Le puntate romane di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

Non è la prima volta che una puntata di ‘Alessandro Borghese – 4 ristoranti’ viene girata a Roma o dintorni: durante la prima edizione dello show, datata 2015, il quinto episodio ha visto sfidarsi quattro locali romani: Teatro Centrale, La Maisonnette, Ristoaereo e Romeo Cat Bistrow, quest’ultimo vincitore della puntata che aveva il compito di eleggere il miglior ristorante stravagante di Roma.

Nella quinta stagione fu la volta dei Castelli Romani: Hosteria La Fraschetta vinse contro Cantina Simonetti, Osteria di Corte e Fraschetta de Sora Ines nella puntata dedicata alla miglior osteria dei Castelli romani.

Ritorno nella Capitale per la sesta stagione dello show, datata 2020: la terza puntata aveva come obiettivo quello di incoronare il migliore home restaurant di Roma. A sfidarsi, in quell’occasione, furono: i vincitori Michela e Paolo, Ban-Sue, Sandra Cooking Class e A Casa Di Fulvia.

Ritorno a Roma anche per l’edizione 2022/2023, quando chef Borghese era alla ricerca del miglior ristorante del Pigneto: con l’Amatriciana come bonus si sono sfidati La Santeria di Mare, Scomodo Food & Music, Bosco – Officine del Tartufo e Dar Parrucca, quest’ultimo vincitore della puntata.

Risale al 2017, invece, uno degli episodi speciali e spin-off del programma, ambientato ancora a Roma: si cercava la miglior osteria a conduzione famigliare della Capitale. In quell’occasione i locali si sfidarono a colpi di specialità tipiche della cucina romana, su tutte la mitica Carbonara, uno dei piatti di pasta preferiti dagli stranieri: Sora Lella ebbe la meglio su Trattoria da Danilo, Ba’ Ghetto e Lo Scopettaro.