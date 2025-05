I 20 vini più ricercati al mondo nel 2025: 2 sono italiani

Quali sono i vini più ricercati al mondo nel 2025? Lo rivela l’elenco pubblicato da parte di Wine Searcher, portale che rappresenta la guida di riferimento in tema di ricerca e comparazione dei prezzi dei vini a livello mondiale. Nella lista troviamo due etichette italiane insieme a tante eccellenze provenienti dalla Francia.

L’unico rappresentante dei vini d’Oltreoceano è l’Opus One, tra i riferimenti della Napa Valley. Come riferito da ‘Winenews’, la lista conferma quanto sia forte il mito di Bordeaux, dominatore tra i vini più ricercati del 2025. Continuano a splendere di luce propria, però, anche i prodotti di altre terre, come la Toscana e appunto la Napa Valley in California.