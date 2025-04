La classifica dei 10 vini italiani più acquistati in Italia

Nel proprio stand di Vinitaly 2025, Coldiretti ha presentato la classifica dei vini italiani che nel 2024 hanno visto aumentare maggiormente i propri volumi di consumo nel nostro Paese: la graduatoria è stata elaborata sulla base dei dati della società di ricerca Circana.

In generale i vini autoctoni, quelli che rappresentano l’espressione di un singolo territorio, restano in cima alle preferenze degli italiani, facendo registrare i maggiori incrementi nelle vendite. Coldiretti ha evidenziato ottimi segnali arrivati anche dall’universo dei vini biologici.

L’Italia ospita quasi un quarto dei vigneti bio globali: sono 130.000 ettari, circa il doppio rispetto a un anno fa secondo l’analisi condotta sui dati del Sistema Informativo Nazionale sull’Agricoltura Biologica (Sinab) e la Federazione internazionale dei movimenti per l’agricoltura biologica (Ifoam).

La produzione di vino bio nel territorio nazionale è pari a circa 3 milioni di ettolitri ogni anno. Per Coldiretti quello legato al vino biologico è un trend incoraggiante in vista del futuro per un settore alle prese con i rischi legati ai dazi di Trump e alle guerre commerciali.