Fabrizio Corona, durante una puntata del suo podcast intitolato 'Falsissimo', ha svelato il prezzo di vendita di una villa di Fedez: le cifre

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della possibile vendita di Villa Matilda, la splendida villa sul lago di Como di Fedez e Chiara Ferragni: diverse le indiscrezioni fin qui circolate, anche e soprattutto sull’ipotetico prezzo dell’immobile.

Fabrizio Corona svela il prezzo di vendita della villa di Fedez

A fare chiarezza sul possibile prezzo di vendita di Villa Matilda è stato Fabrizio Corona, nel corso della puntata dedicata a Fedez del suo podcast intitolato ‘Falsissimo’. Nel video pubblicato su YouTube, c’è un passaggio particolare di Corona che ha dichiarato: “Oggi leggiamo sui giornali che deve vendere una casa costata 9 milioni di euro, tanti hanno scritto che l’ha venduta e non è vero. Quella casa è in vendita a 15 milioni”.

Corona non ha svelato di quale immobile si tratti, ma è probabile che intendesse Villa Matilda, in quanto proprio la dimora sul lago di Como ha suscitato grande interesse a livello mediatico e della sua possibile vendita hanno scritto le principali testate nazionali, con articoli usciti sia sulla carta stampata che sul web.

Le cifre riportate da Fabrizio Corona, tra l’altro, andrebbero a combaciare con quanto uscito fino a questo momento: inizialmente, infatti, si è parlato di una possibile cessione di Villa Matilda per una cifra vicina intorno ai 10 milioni di euro, quindi vicina ai “9 milioni” dichiarati da parte di Corona.

In seguito alle tante indiscrezioni circolate, l’ufficio stampa di Fedez era intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda, spiegando che le offerte ricevute sarebbero superiori rispetto a quelle riportate dai media:

“Villa Matilda non è stata a oggi venduta – si legge nel comunicato diramato dall’ufficio stampa di Fedez – è sul mercato solo da fine maggio/inizio giugno 2024, non da un anno. Il prezzo delle proposte a oggi ricevute è maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”.

Se come spiegato dall’ufficio stampa di Fedez, le offerte ricevute sono superiori ai 10 milioni di euro, allora la frase di Corona “Quella casa è in vendita a 15 milioni” avrebbe trovato un ulteriore riscontro. Ribadiamo che Corona non ha parlato apertamente di Villa Matilda ma le cifre sembrano coincidere, quindi è possibile ipotizzare che si riferisse proprio a quella proprietà immobiliare.

La storia di Villa Matilda sul lago di Como

Situata sulla riva orientale del Lago di Como, Villa Matilda si trova nel territorio di Pognana Lario, un paesino di appena 700 abitanti: l’immobile venne acquistato da Chiara Ferragni e Fedez, quest’ultimo in gara al Festival di Sanremo, nel 2023: i due vi trascorsero diverse giornate durante l’estate di quell’anno, in compagnia di figli, amici e parenti. Giornate all’insegna della spensieratezza immortalate con tante foto e storie postata sui vari profili social.

Gli interni della villa, disposti su due livelli, si sviluppano in 400 metri quadrati di spazio: la residenza è dotata di ogni comfort e tra questi troviamo elementi d’arredo unici e opere d’arte.

Fiore all’occhiello della proprietà è l’incantevole giardino di circa 1.000 metri quadrati con una cascata naturale, una darsena privata e una spettacolare piscina panoramica a sfioro. La villa si può raggiungere salendo circa 300 scalini oppure utilizzando la barca.