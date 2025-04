La villa che ospitò Foscolo ad Abano è in vendita, ma è "giallo"

La villa di Ugo Foscolo ad Abano Terme che ispirò il suo capolavoro è in vendita ma sull’annuncio cala il mistero: sembra scomparso senza motivazioni

La storica dimora di Feriole di Abano Terme che ospitò Ugo Foscolo nel 1798 è stata messa in vendita. Ribattezzata “Villa Foscolo” nel 1978, la residenza è tornata al centro dell’attenzione dopo la scomparsa improvvisa dell’annuncio immobiliare.

Dov’è e come è fatta la villa che ospitò Ugo Foscolo

Nel cuore dei Colli Euganei, la residenza di Feriole conserva il fascino delle ville venete di campagna, circondata da un ampio parco di circa 33.000 metri quadrati. Al suo interno si troverebbero ambienti che, secondo alcune ricostruzioni storiche, avrebbero accolto il giovane Foscolo durante la stesura del suo romanzo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, il celebre romanzo epistolare che avrebbe segnato un punto di svolta nella letteratura italiana tra fine Settecento e inizio Ottocento.

Il protagonista dell’opera, Jacopo Ortis, è un personaggio ispirato a una figura realmente esistita, Gerolamo Ortis, studente padovano che si tolse la vita nel 1796. Attraverso di lui, l’autore espresse le tensioni politiche dell’epoca, segnate dal Trattato di Campoformido e dalla fine della Repubblica di Venezia.

Nel 1978, la villa ospitò un importante convegno letterario dedicato al poeta, con la partecipazione di Andrea Zanzotto. In quell’occasione venne posta una targa commemorativa per ricordare il legame tra il luogo e l’opera foscoliana, targa che si aggiunse a quelle presenti sul Monte Ceva e ad Arquà Petrarca.

Come riportato su ‘Mattino Padova’, Claudia Baldin, ex presidente del Parco Letterario ‘Francesco Petrarca e dei Colli Euganei’, ha ricordato di essere riuscita a entrare nella villa in modo del tutto casuale: “Un giorno passavo di là, mi feci coraggio e suonai il campanello per esporre alla proprietà le iniziative di valorizzazione che avevamo in mente, fra cui la posa di una targa commemorativa, la terza dedicata al Foscolo dopo quelle sul Monte Ceva e quella di Arquà Petrarca, che in effetti è stata posta, accanto a quella che ricorda il convegno del 1978. Mi aprì un parente del signor Milan che, percepito il mio emozionato interesse per la villa, mi invitò a entrare”.

Il suo racconto si conclude con un’immagine vivida: “Il mio amico Paolo Gobbi, attuale presidente del Parco Letterario, ancora mi invidia per il privilegio che ho avuto, specie quando mi trovai in una stanza di fronte a un vecchio scrittoio… Immaginarmi il Foscolo lì intento a scrivere al lume di candela è stato inevitabile. Mi è sfuggito un “wow” grande così…”.

Perché l’annuncio della villa di Foscolo ad Abano è un giallo

Attualmente, la proprietà risulta intestata all’azienda agricola Giovanni Battista Milan, che l’avrebbe acquistata dalla famiglia Gottardo, storica casata del territorio. L’annuncio di vendita, comparso tempo fa su portali immobiliari e veicolato anche dall’agenzia Tecnocasa di Abano Terme, includeva un video promozionale: una breve narrazione visiva in cui una giovane donna guidava lo spettatore tra giardini e interni della villa, mostrando ambienti normalmente non accessibili al pubblico.

Il valore della residenza sarebbe intorno ai 2,5 milioni di euro, ma la trattativa è descritta come riservata. L’annuncio, dopo aver attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, è stato rimosso senza spiegazioni, dando vita a una catena di ipotesi su possibili trattative private, ripensamenti o scelte strategiche di comunicazione.

La tempistica ha alimentato ulteriormente la curiosità: la notizia è emersa proprio in prossimità del bicentenario della morte di Foscolo, avvenuta a Londra il 6 settembre 1827.

Nel frattempo, l’assenza di informazioni ufficiali e la scomparsa dell’annuncio online conferiscono alla vicenda i contorni di un giallo immobiliare, lasciando sospesa la domanda su quale sarà il destino della villa legata a uno dei nomi più importanti della letteratura italiana.