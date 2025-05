La nota showgirl e attrice Valeria Marini avrebbe messo in vendita la sua casa di Milano: il maxi prezzo dell'abitazione situata in Corso Como

Valeria Marini avrebbe messo in vendita la sua casa di Milano: l’indiscrezione è stata riportata dal settimanale ‘Oggi’ che ha fatto riferimento alla “variopinta casa milanese” di 132 metri quadrati della showgirl, situata in Corso Como.

Quanto costa la casa di Valeria Marini a Milano

Secondo quanto riportato da ‘Oggi’, la casa di Valeria Marini sarebbe in vendita a una cifra che si aggira sul milione e mezzo di euro. L’abitazione, definita “variopinta”, si estende su 132 metri quadrati e si trova in Corso Como, nel centro di Milano.

La notizia sulla vendita dell’abitazione è arrivata in un momento in cui è diventato di dominio pubblico il rapporto non idilliaco tra la showgirl e la madre Gianna Orrù, quest’ultima reduce da un’ospitata al programma ‘Domenica In’ di Mara Venier.

“L’ho aiutata molto più di quanto non si sappia – ha dichiarato la madre della Marini – non abbiamo litigato. Poi non c’è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza. Io sto zitta, le cose private devono rimanere tali. E’ un altro discorso se le usi sui giornali o in televisione, non lo approvo. C’è sofferenza? Allora sui giornali non ne parli. Valeria è fragile? Un’altra domanda?”.

All’intervento di Gianna Orrù ha assistito anche la stessa Valeria Marini che è poi entrata in studio per replicare alle parole della madre, la quale a sua volta si è rivolta a lei dicendo: “Le cose private non vengono messe in piazza, le hai sbandierate ovunque” riferendosi a presunte vicende di natura privata rese pubbliche dalla showgirl.

La casa romana di Valeria Marini

Oltre a quella di Milano, Valeria Marini possiede una casa a Roma che funge da sua abitazione principale: si trova nel cuore del Centro Storico della Capitale, a Piazza di Spagna, ed è stata anche protagonista di un episodio di ‘Mtv Cribs Italia’, programma che va a curiosare sulle dimore dei personaggi famosi.

Successivamente la Marini ha aperto le porte della sua dimora romana a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ rivelando: “L’arredamento l’ho curato io. Ho scelto il pavimento in onice, pietra semipreziosa, che dà una grande energia. Questa casa è il mio cuore d’oro, ma sto pensando di alleggerirla un po’: ci sono elementi per arredarne dieci! Il fatto è che ogni oggetto è legato a un ricordo e io non riesco a separarmene”.

A proposito della scala particolare che porta al piano superiore, la showgirl ha raccontato che è una sua invenzione e che i gradini “hanno un’anima di cemento armato e sono rivestiti di specchi”. Su ogni gradino c’è un angelo perché la Marini ama gli angeli, a casa sua “non possono mancare”.

Dell’arredamento della casa di Piazza di Spagna fanno parte diversi disegni, fotografie e ritratti di Valeria Marini che tappezzano le pareti, i mobili e le poltrone, al pari di quelli di Marilyn Monroe. Uno dei quadri è molto particolare: mostra la Marini come la mitica Venere del Botticelli. Nell’intervista che risale al 2024, la showgirl spiegò: “Vivo qui da sette anni, ho sempre desiderato abitare nel cuore di Roma e se ti concentri su un sogno, prima o poi si realizza”.