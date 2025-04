Labubu è il fenomeno pop che sta travolgendo Milano tra collezionismo eventi esclusivi e lunghe code in tutta la città per accaparrarsi i suoi gadget

Negli ultimi giorni, Milano è stata travolta dalla “Labubu-mania”: centinaia di appassionati hanno preso d’assalto lo store Pop Mart di corso Buenos Aires, l’unico punto vendita ufficiale in Italia. Il motivo? Il lancio della nuova collezione di Labubu, pupazzi da collezione firmati dall’artista Kasing Lung e distribuiti dall’azienda cinese Pop Mart. File lunghissime, attese di ore e scorte esaurite in pochissimo tempo hanno trasformato l’acquisto di questi personaggi in una vera e propria impresa.

Cosa sono i Labubu e perché stanno conquistando Milano

I Labubu appartengono all’universo narrativo “The Monsters”, un mondo immaginario che mescola fiaba occidentale e cultura pop asiatica. Con il loro aspetto buffo e un po’ scontroso, orecchie appuntite, corpo compatto, espressione tra il furbo e il malinconico, sono diventati oggetti del desiderio per collezionisti, influencer e appassionati di cultura pop.

Dalle edizioni limitate ai modelli speciali quasi introvabili, possedere un Labubu è diventato un vero e proprio status symbol. Ogni pupazzo può essere personalizzato in mille modi: c’è chi li veste con cappellini su misura, chi li decora con abiti colorati e dettagli unici. Intorno a questa mania è nato un piccolo mercato parallelo, fatto di artigiani e creativi che realizzano accessori su richiesta, trasformando ogni Labubu in un pezzo unico.

Nei giorni scorsi, Pop Mart ha annunciato su Instagram l’arrivo di una nuova collezione Labubu, con un lancio che ha generato un’attenzione immediata. Già dalla mattina presto, un numero consistente di clienti si è radunato all’ingresso dello store milanese, alcuni presenti fin dalle 5. Le scorte sono andate esaurite in poche ore, e anche il reintegro del giorno successivo ha attirato una folla numerosa.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, molte persone hanno raccontato di possedere già diverse versioni dei Labubu e di essere tornate più volte per cercare di acquistare le novità: «Non ho idea di quante scorte abbiano in magazzino. Ho tutta la prima versione di Labubu e i sei della seconda. Perché mi piacciono? Semplice, guarda come sono carini», ha spiegato una cliente.

La loro diffusione virale, in particolare su TikTok, ha contribuito alla crescita esponenziale della domanda. In rete si trovano centinaia di video dedicati all’unboxing, alla personalizzazione e alla messa in scena di questi personaggi. La loro fortuna è cominciata con la formula delle blind box, scatole a sorpresa in cui non si conosce il personaggio acquistato, dinamica che ha reso il collezionismo un’esperienza coinvolgente e imprevedibile.

Labubu a Milano: code, attese e quanto costano davvero?

Nella mattina del 25 aprile, una lunga fila si è formata davanti allo store Pop Mart di via Castaldi, nel cuore di Milano. Nonostante il caldo, i clienti sono rimasti pazientemente in attesa anche per sette ore, nella speranza di riuscire ad acquistare uno dei pupazzi. «Ero qui venerdì scorso e ho aspettato sette ore. Oggi sono tornata e non intendo spostarmi finché non lo avrò comprato» ha riferito una ragazza.

Il negozio milanese è l’unico punto vendita italiano della catena Pop Mart, aperto nel luglio 2024, e gestito da uno staff che ha spiegato come simili affluenze siano frequenti in occasione dei lanci. La marketing manager ha dichiarato: «Le file sono normali quando lanciamo nuovi prodotti».

Pop Mart, catena specializzata in blind box, ha colto il potenziale del fenomeno già nel 2019, acquisendo i diritti per produrre pupazzi ispirati a personaggi illustrati da artisti indipendenti. Il fascino della scatola a sorpresa, in cui non si sa quale personaggio si otterrà, ha alimentato una vera e propria corsa al pezzo raro. Le edizioni più ambite si esauriscono in poche ore, mentre sui social, soprattutto su TikTok, i video di unboxing totalizzano milioni di visualizzazioni, trasformando ogni nuova uscita in un appuntamento virale.

Il prezzo di un Labubu singolo si aggira intorno ai 20 euro, mentre un set da sei pezzi può costare fino a 115 euro. Alcuni clienti hanno raccontato di essere arrivati sul posto fin dalle prime ore dell’alba. Per chi desidera entrare nel mondo di Labubu, la pazienza sembra ormai un requisito imprescindibile. Le code davanti allo store continuano a formarsi e, almeno per ora, la mania non accenna a diminuire.