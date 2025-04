Sta causando molte critiche il video pubblicato sui social da una turista americana che disapprova la Costiera Amalfitana e molte sue caratteristiche

L’Italia è da sempre una delle destinazioni più amate al mondo grazie al suo patrimonio unico fatto di storia, architettura, arte e natura che richiama turisti da ogni angolo del pianeta. Dalle città d’arte come Roma, Firenze e Venezia, alle meraviglie naturali delle Dolomiti o della Costiera Amalfitana, fino alle spiagge delle isole e alle specialità gastronomiche che sono un simbolo del Made in Italy, il nostro paese continua a esercitare un fascino internazionale. Negli ultimi giorni, però, sta facendo discutere il caso dell’influencer Keri (o Kerimybags come si fa chiamare online) che ha condiviso sui suoi canali social uno sfogo dopo un viaggio in Italia. La viaggiatrice ha definito l’esperienza in Italia “una delusione”. Le sue parole hanno acceso un acceso dibattito

Le critiche dell’influencer Keri alla Costiera Amalfitana

Keri è una content creator americana che ora risiede in Polonia ed è nota sui social per raccontare i suoi viaggi con toni diretti e spesso provocatori. L’Italia, meta sognata da molti, era anche nella sua lista dei desideri da tempo e così ha deciso finalmente di visitarla. Ha scelto come prima tappa Positano, perla della Costiera Amalfitana, che però non ha conquistato Keri. In un video pubblicato sul sui profili Instagram e TikTok ha detto che i molti profili che hanno suggerito la Costiera Amalfitana negli ultimi tempi hanno mentito: “Positano è troppo costosa, i mezzi pubblici sono sempre pieni, e per muoversi bisogna camminare parecchio su strade ripide e affollate.” A tutto questo aggiunge che le spiagge non sono molto grandi e i beach club molto costosi.

Ma il commento che ha fatto più rumore è stato quello sulla cucina locale: “La pizza non è così buona come dicono, e nemmeno il gelato”. Secondo la creator, molti ristoranti risultano poco autentici e troppo turistici. “Forse ho trovato una sola pizzeria che sembrava buona, ma in generale i ristoranti sono costosi.” Una critica netta, soprattutto considerando che la cucina italiana è tra le più apprezzate al mondo. Keri ha poi concluso dicendo che forse bisognerebbe visitare altre città per scoprire “la vera atmosfera italiana”.

Reazioni e polemiche allo sfogo di Keri

Il post di Keri ha raccolto migliaia di visualizzazioni e un fiume di commenti. Alcuni hanno appoggiato il suo punto di vista, definendolo “onesto” e “non condizionato dalle aspettative”. Altri, invece, l’hanno criticata aspramente, accusandola di superficialità. D’altronde era già successo che una turista straniera fosse al centro delle polemiche per aver pubblicato su TikTok un video di critiche sulla Costiera Amalfitana. Anche in quel caso l’influencer Lexi (su Tik Tok nota come @millenniallex) aveva parlato di difficoltà con i mezzi pubblici e poche infrastrutture e aveva ricevuto molte critiche. Così è successo anche al post di Keri che è stato per questo protagonista discussioni.

Scrive un utente in risposta al suo video: “Capisco che sei americana ma non puoi pretendere autobus grandi o trovare fast food in ogni angolo”. Un altro invece ha scritto: “Questo è un Paese che è bello scoprire con lentezza, non guardando solo i luoghi più Instagrammabili”. Molti hanno sottolineato che esperienze negative possono capitare ovunque, ma non per questo si può liquidare un intero Paese come deludente. Alcuni follower italiani hanno cercato di difendere la reputazione del proprio territorio suggerendole altre destinazioni, ristoranti fuori dai circuiti turistici e piatti legati alle tradizioni locali. Altri l’hanno accusata di cercare volutamente la polemica per aumentare la visibilità dei suoi profili. D’altronde, le sue storie sono state condivise da diversi blog e pagine di settore e non sono mancate le reazioni.