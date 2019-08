Una nuova classifica, stavolta stilata dal CWUR, cioè il Center for World University Rankings, ha messo “in fila” le università in Italia e nel mondo.

Il CWUR ha valutato quest’anno 20 mila atenei in tutto il mondo e, tra questi, ha individuato le migliori 2 mila università. Tra queste, 66 sono italiane. Il podio della classifica CWUR 2019/2020 è tutto “a stelle e strisce”: al primo posto c’è l’Harvard University, in seconda posizione troviamo il Massachusetts Institute of Technology e il gradino più basso del podio è riservato alla Stanford University.

Per trovare la prima delle università italiane nella classifica mondiale stilata dal CWUR bisogna scendere fino alla 138^ posizione, dove troviamo La Sapienza di Roma, che nell’ultima classifica Censis delle università italiane si era invece posizionata al quarto posto. L’Università di Padova è al 160° posto della classifica CWUR 2019/2020, mentre l’Università di Milano è in 180^ posizione.

Appena fuori dal podio delle migliori università italiane, secondo il CWUR, c’è l’Università di Bologna, classificatasi al 194° posto nel mondo. Fuori dalle prime 200 posizioni troviamo, poi, l’Università di Torino (239° posto), l’Università di Napoli Federico II (255° posto), l’Università di Firenze (257° posto), l’Università di Pisa (285° posto), l’Università di Parma (305° posto) e l’Università di Roma Tor Vergata (309° posto).

Escluso dalla Top 10 delle università italiane secondo il CWUR e dietro anche all’Università di Genoa (320° posto), troviamo il Politecnico Università di Milano (329° posto), che nel Qs World University Rankings 2020 si era invece posizionato al primo posto tra gli atenei italiani.

Le altre migliori università italiane secondo il CWUR: