Il Ministero dell’Università ha pubblicato il Focus relativo al diritto allo studio, svelando gli atenei italiani che erogano più borse di studio riservate agli studenti.

Le Regioni italiane che erogano più borse di studio

In termini assoluti, le due regioni d’Italia che erogano più borse di studio sono la Lombardia e la Campania, rispettivamente 23.779 e 22.250. Seguono l’Emilia Romagna con 21.225 e il Lazio con 19.687. Il Focus del Ministero dell’università prende in esame le borse di studio assegnate agli studenti dei corsi di laurea in tutte le università italiane nell’anno accademico 2019/2020. In quinta posizione c’è la Puglia che ha erogato 17.587 borse di studio: in sesta posizione troviamo la Sicilia che precede la Toscana e il Veneto.

Chiudono la top ten della classifica il Piemonte e la Calabria, rispettivamente con 13.108 1 10.197 borse di studio. La percentuale degli studenti beneficiari di una borsa di studio risulta in crescita negli ultimi cinque anni: nell’anno accademico 2015/2016 era pari al 93,7%, mentre nel 2019/2020 è salita fino al 97,6%.

Se negli ultimi cinque anni accademici sono aumentate le borse di studio, non si può dire lo stesso degli alloggi per gli studenti. Il 2020 ha fatto registrare una profonda flessione a causa della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riportato dal Ministero, a fronte di 570 mila studenti fuori sede, al momento gli alloggi disponibili sono meno di 43 mila.

Quella degli alloggi è una questione che sta molto a cuore agli atenei e sono diverse le università che si sono mosse per migliorare la situazione: l’Università Cattolica di Milano metterà a disposizione dei suoi studenti un nuovo campus trasparente, seguendo il percorso già intrapreso da altri atenei del capoluogo Lombardo, come il Politecnico, la Bocconi, l’Accademia di Brera e il Conservatorio.

Il Villaggio Olimpico di Milano per le Olimpiadi Invernali del 2026 che sorgerà all’interno dello Scalo di Porta Romana, inoltre, al termine della manifestazione ospiterà una student housing con 1.000 posti letto destinati agli studenti universitari. Per l’occasione è prevista anche la realizzazione di un edificio dedicato a laboratori e uffici.

Borse di studio Università: la classifica Regione per Regione