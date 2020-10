Trieste, la città dei record ha stregato National Geographic

La città di Trieste ha stregato la celebre rivista ‘National Geographic‘, che le ha dedicato un lungo reportage nel numero di autunno della sua sezione “viaggi”. L’approfondimento è intitolato “Trieste guarda al futuro“. Nel sottotitolo si legge: “Cristallizzata da anni nel suo elegante abito di inizio Novecento, oggi la città tenta un balzo nel nuovo millennio fatto di cultura, commercio, sviluppo e nuovi stili di vita”.

Nel lungo reportage Trieste, città “sospesa nel tempo e nella storia”, è descritta attraverso i suoi teatri, le sue botteghe e i suoi locali dal fascino irresistibile.

Non solo: la celebre rivista si è soffermata sui numerosi record detenuti dal capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Trieste, infatti, è la città col numero più alto di spettacoli teatrali per numero di abitanti, quella con più bar e quella con più caffè bevuti durante l’anno. Non è ancora tutto: piazza Unità d’Italia è la più ampia piazza d’Europa collocata sul mare.

Trieste, nuovo riconoscimento dall’Unesco

Il reportage del ‘National Geographic’ è arrivato in concomitanza con l’ingresso della città di Trieste (e di Lucca), a fine settembre, nella rete globale Learning Cities dell’Unesco. La stessa Unesco ha motivato così la decisione: “Lucca e Trieste sono state scelte come eccezionali esempi di come l’apprendimento permanente può diventare una realtà a livello locale”.

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, su ‘Facebook’, ha commentato così la notizia: “Siamo molto soddisfatti per questo ulteriore riconoscimento per Trieste che ha premiato la nostra candidatura portata avanti con molto impegno dall’assessore Serena Tonel con gli uffici del Comune di Trieste. Questa è un’ulteriore certificazione del ruolo internazionale della nostra importante città e del grande lavoro che stiamo facendo per valorizzare il nostro territori”.

Il nuovo riconoscimento ha fatto seguito alla nomina di Trieste a Capitale Europea della Scienza 2020.

Trieste, la città della Barcolana

Sempre in questi giorni e, più precisamente, il 3 ottobre 2020, si aperta ufficialmente col tradizionale alzabandiera nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano la 52esima edizione della Barcolana, storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nel mese di ottobre. L’edizione numero 52 della regata più grande al mondo si conclude l’11 ottobre 2020.