L'isola di Poveglia a un passo dalla svolta: sarà affidata in concessione a un'associazione con un progetto di valorizzazione in fase di valutazione

L’isola di Poveglia, tra i luoghi considerati più affascinanti e misteriosi della laguna di Venezia, sta per intraprendere una trasformazione significativa: il Demanio ha deciso di affidare la parte settentrionale dell’isola a un’associazione che da anni lavora con determinazione per ottenere la concessione. La firma dell’accordo è imminente, ma si attende ancora il parere della Soprintendenza, che valuterà la proposta di valorizzazione prima di ufficializzare il passaggio.

A chi sarà affidata la concessione dell’Isola di Poveglia

La concessione dell’isola di Poveglia è stata affidata a “Poveglia per tutti”, un’associazione che da oltre un decennio si è impegnata per ottenere questo risultato. Composta da oltre 4.800 soci provenienti da tutto il paese, l’associazione ha l’obiettivo di trasformare l’isola in un luogo di fruizione collettiva, dove storia, cultura e natura possano convivere in armonia.

Come sottolineato dai membri dell’associazione, questa concessione rappresenta “una conquista collettiva, frutto della determinazione, della partecipazione e della coesione di centinaia di cittadini che, dal 2014, hanno creduto nella possibilità di restituire Poveglia alla collettività“, come riportato su ‘VeneziaToday’. L’impegno e la passione dei soci sono stati determinanti per raggiungere questo traguardo, che segna un cambiamento fondamentale per l’isola.

Il processo di concessione si inserisce all’interno di un percorso di valorizzazione che ha visto un dialogo continuo con il Demanio e le autorità locali, culminato nella firma imminente del contratto che ufficializzerà il passaggio dell’isola all’associazione.

La decisione di affidare l’isola a questa associazione è vista come una svolta positiva per il futuro di Poveglia. Infatti, l’isola della laguna di Venezia, purtroppo trascurata negli anni, sarà finalmente utilizzata per scopi pubblici e sostenibili, creando uno spazio che contribuirà alla valorizzazione dell’intera area lagunare, con nuove opportunità per la comunità locale e i visitatori.

Cosa diventerà l’isola di Poveglia nella laguna di Venezia

Il progetto di valorizzazione prevede la creazione di un “parco urbano lagunare” che integrerà storia, natura e cultura in un unico spazio. Il parco offrirà ai visitatori un contatto diretto con la natura e diventerà anche un punto di incontro per eventi culturali, educativi e sociali. L’obiettivo è creare un ambiente accessibile e accogliente, dove anche i più piccoli potranno godere di spazi sicuri e stimolanti.

L’associazione mira a restituire all’isola una nuova identità che risponda alle esigenze della comunità e dei turisti, senza alterarne l’integrità. La creazione del parco avverrà gradualmente, rispettando l’equilibrio ecologico dell’isola, valorizzando le risorse naturali senza comprometterle.

I visitatori potranno esplorare il sito attraverso percorsi tematici, che faranno conoscere la storia dell’isola in modo coinvolgente e educativo. Il parco diventerà anche un’area didattica, dedicata alla sensibilizzazione ambientale e all’educazione alla storia e alla cultura locale.

L’isola di Poveglia, un tempo nota per la sua fama misteriosa, si trasformerà in un simbolo di rinascita, diventando uno spazio vivo e aperto alla comunità. Il progetto punta a stimolare la valorizzazione turistica e culturale, contribuendo anche alla sua tutela.

Un altro aspetto fondamentale sarà l’accessibilità: il parco sarà progettato per tutte le età e per le persone con disabilità, rendendo l’isola un luogo di incontro inclusivo, uno spazio che unisce natura, cultura e inclusività.